Société

Une pénurie d’anesthésiants perturbe le fonctionnement de l’hôpital régional d’Agadir

Entrée principale du Centre hospitalier universitaire Hassan II d'Agadir. 

Entrée principale du Centre hospitalier universitaire Hassan II d'Agadir.  . DR

Revue de pressePendant plus d’un mois, le centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir a fonctionné au ralenti, faute de stocks suffisants de produits anesthésiants. Entre la version, rassurante, de la direction régionale de la Santé et les témoignages alarmants du personnel médical, la polémique met en lumière un dysfonctionnement qui interroge sur la gestion du système de santé. Cet article, est une revue de presse, tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 12/08/2025 à 18h35

Une pénurie de produits anesthésiants a déclenché une vive polémique dans les milieux de la santé et parmi les patients de la région de Souss-Massa.

À l’hôpital régional Hassan II d’Agadir, où affluent des malades venus parfois des confins du sud du Royaume, de nombreuses opérations chirurgicales ont été reportées, plongeant patients et soignants dans une situation d’incertitude et de frustration, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 13 août.

Les professionnels de santé se disent “abasourdis”.

Après avoir dû composer avec des pannes répétées d’équipements comme le scanner, c’est désormais l’absence de produits anesthésiants qui a paralysé une partie des activités chirurgicales.

«Comment un simple produit peut-il provoquer un tel blocage?», s’interroge un praticien, interrogé par le quotidien.

Face à la montée des critiques sur les réseaux sociaux, la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Souss-Massa a publié un communiqué, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une rupture totale de stock, mais d’une «pénurie temporaire rapidement résolue».

Selon cette administration, une intervention rapide du ministère a permis d’acheminer les quantités nécessaires pour rétablir la situation et garantir la continuité des soins, notamment pour les urgences, «traitées avec compétence» malgré les tensions d’approvisionnement.

Mais, cette version officielle est contestée par plusieurs sources internes à l’hôpital, a-t-on pu lire.

Selon elles, le ministère n’a pas fourni de stocks suffisants pour répondre à la demande, entraînant un retard de plus de six semaines sur certaines interventions.

Le personnel médical, déjà soumis à une forte pression, a vu son travail entravé, tandis que les patients vivaient une attente éprouvante.

Parmi les cas emblématiques, celui d’une patiente âgée, victime d’une fracture, illustre l’ampleur du problème: après avoir acheté, d’elle-même, tout le matériel nécessaire à son opération, elle a dû attendre plus d’un mois, son état se dégradant, avant d’être opérée le 25 juillet, à la réception d’un nouveau lot de produits anesthésiants.

Pour certains observateurs, la crise est le résultat d’un défaut de coordination entre la direction régionale de la santé et la direction chargée de l’approvisionnement en médicaments et produits de santé.

Ce service est censé évaluer les besoins, planifier les livraisons, gérer les stocks stratégiques et superviser les achats et la distribution.

En l’occurrence, la machine s’est enrayée, et ce sont d’abord les patients, puis le corps médical, qui en ont payé le prix.

Par La Rédaction
Le 12/08/2025 à 18h35
#médecine#Santé#Agadir

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Réforme de la tarification des médicaments: les pharmaciens en alerte

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pénurie de médicaments: plus de 600 références manquent à l’appel, alertent les pharmaciens

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Prix des médicaments: l’improbable réforme

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Baraclude: un médicament vendu neuf fois plus cher au Maroc qu’en Turquie, le récit qui scandalise la Toile

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Le Maroc et l’Afrique
3
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
4
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
5
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
6
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
7
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
8
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
Revues de presse

Voir plus