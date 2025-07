Prix des médicaments: l’improbable réforme

Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Au cœur des tensions économiques et sanitaires qui agitent le pays, la question du prix des médicaments cristallise les débats. Promue par le ministère de la Santé comme un pas décisif vers un meilleur accès aux soins, la réforme de la tarification suscite pourtant scepticisme et inquiétudes chez les pharmaciens, premiers maillons de la chaîne de distribution, indique le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 24 juillet.

Sous l’impulsion du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, un projet de décret visant à encadrer la baisse des prix des médicaments est en cours de finalisation. Présenté comme le fruit d’une large concertation, avec plus de trente réunions avec industriels, pharmaciens et assureurs, ce texte sera bientôt soumis au Conseil de gouvernement. «Objectif affiché: alléger la facture pour les patients tout en préservant l’équilibre économique du secteur pharmaceutique national», lit-on.

Dans son exposé devant la Chambre des représentants, le ministre a souligné la démarche participative de cette réforme, qui repose sur plusieurs leviers: raccourcissement des délais de révision des prix, mise en œuvre progressive pour éviter les chocs brutaux, maintien de gammes à bas prix et soutien accru à la production locale. Une plateforme logistique nationale pour l’approvisionnement des hôpitaux publics est également dans les tuyaux, censée réduire les ruptures de stock et limiter le gaspillage lié à la péremption.

Parallèlement, le chantier vaccinal avance. Un partenariat stratégique avec Marbio, société implantée à Benslimane, permettra la livraison de plus de cinq millions de doses de vaccins essentiels (pneumocoque, méningocoque, hexavalent) entre 2025 et 2026, pour un budget dépassant le milliard de dirhams. Un comité scientifique planche en outre sur la mise à jour du calendrier vaccinal et sur la validation des premiers lots produits localement.

«Mais derrière l’optimisme affiché par les autorités, la grogne monte parmi les pharmaciens d’officine», relève Les Inspirations Éco. Ces derniers redoutent les effets pervers d’une réforme qu’ils jugent déséquilibrée et insuffisamment protectrice pour leur activité déjà sous tension.

Selon le Conseil national des syndicats des pharmaciens (CNSP), la baisse envisagée ne concernerait qu’environ 150 références, sur un total de 5.400 médicaments commercialisés, et toucherait surtout les produits les moins chers, souvent déjà déficitaires pour les laboratoires. Cité par le quotidien, Mohamed Lahbabi, président du CNSP, alerte sur un risque de pénurie accrue. «Pénaliser les médicaments bon marché risque de pousser les patients vers des traitements plus coûteux, au détriment du pouvoir d’achat et de l’équilibre des caisses de prévoyance», prévient-il.

Une étude commandée par le ministère et menée par le cabinet Southbridge met en lumière la fragilité économique de l’officine marocaine. Les propositions de mesures compensatoires comme le droit de substitution, l’autorisation de la vaccination en officine ou la rémunération des actes pharmaceutiques semblent pour l’heure écartées, alimentant la frustration des professionnels.

Dans un secteur où se chevauchent impératifs de santé publique, contraintes économiques et intérêts privés, l’équation reste complexe. Si le gouvernement se félicite d’avoir trouvé un «consensus technique», la traduction concrète sur le terrain tarde à convaincre.