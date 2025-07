Patrimoine militaire: la tour «Dar El Baroud» retrouve sa splendeur à Tanger

Cette passation intervient dans le cadre d’un accord entre la Société d’aménagement du port de Tanger ville et la Direction de l’histoire militaire, relevant des Forces armées royales. Cette dernière assurera désormais la gestion de ce monument historique à caractère militaire, suite à sa restauration complète et à sa réouverture au public.

L’objectif de cette initiative est de préserver et de valoriser le patrimoine militaire national, conformément aux missions dévolues à la Direction de l’histoire militaire par le Dahir n° 1.99.266 du 3 mai 2000. Il s’agit également de mettre en lumière le rôle historique et architectural qu’ont joué les fortifications de la ville de Tanger à travers les âges.

في إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000، تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية. pic.twitter.com/bgMIwQH4Rp — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) July 7, 2025

La tour «Dar El Baroud», considérée comme l’un des symboles historiques majeurs de Tanger, deviendra un centre de promotion des fortifications défensives historiques de la ville. Elle accueillera des ouvrages et des archives historiques, ainsi qu’un ensemble d’armes anciennes et de canons, en plus de divers espaces aménagés pour abriter des activités culturelles et éducatives ouvertes au grand public.

Située en face de l’entrée du port de Tanger ville, la tour a fait l’objet ces dernières années d’un vaste chantier de restauration, sous la supervision de la Société d’aménagement du port de Tanger ville.

Elle est désormais ouverte aux visiteurs marocains et étrangers dans le cadre d’un effort global de valorisation des sites patrimoniaux à caractère militaire.

Au service du tourisme et de la culture

La remise de la tour «Dar El Baroud» s’inscrit dans une vision nationale concertée entre les institutions civiles et militaires. Elle reflète l’attention constante accordée par le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales, à la préservation du patrimoine historique et architectural du Royaume, perçu comme un pilier de l’identité nationale et un levier du rayonnement culturel du Maroc, tant sur le plan national qu’international.

La Direction de l’histoire militaire poursuivra, par le biais de ses services spécialisés, les opérations de réhabilitation et d’entretien du site, tout en veillant au respect de son identité architecturale originelle.

Lire aussi : En images: des «taxis» iraniens sillonnent les rues de Tanger

L’objectif est de faire de la tour «Dar El Baroud» un espace culturel ouvert au public, contribuant à l’enrichissement de la mémoire historique urbaine de Tanger et à la consolidation de son statut en tant que destination touristique et culturelle dotée d’un riche héritage historique.