Parlement: signature d’accords de coopération avec les Sénats du Pakistan et du Lesotho

Les accords, conclus entre Mohamed Ouled Errachid, président de la Chambre des conseillers, et ses homologues pakistanais et du Lesotho, respectivement Youssef Réda Jilali et Mamonaheng Mokitimi, visent à renforcer le dialogue parlementaire et à contribuer au développement des relations bilatérales et des liens d’amitié. Ils tendent également à promouvoir la coopération législative et technique, que ce soit à travers les cadres structurels des institutions législatives et administratives des parties signataires ou par le biais de groupes d’amitié parlementaires.

Les deux parties s’engagent en outre à développer des initiatives destinées à renforcer les capacités du personnel parlementaire, ainsi que des actions administratives telles que l’organisation de conférences, de forums, de séminaires, de programmes de stages pour le personnel, d’ateliers et d’événements internationaux favorisant l’étude et l’échange d’informations sur les questions prioritaires, outre le travail parlementaire et les procédures institutionnelles. Les objectifs incluent également la défense des intérêts communs au sein des instances parlementaires multilatérales aux niveaux régional, continental et international.

Réunion constitutive du Réseau des secrétaires généraux

Par ailleurs, Al Assad Zérouali, secrétaire général de la Chambre des conseillers, a présidé ce mardi la réunion constitutive du Réseau des secrétaires généraux issu du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud. Selon Al Assad Zérouali, cette initiative «constitue un cadre propice aux échanges, au dialogue et à la recherche de solutions pour améliorer la performance institutionnelle des conseils membres».

Une déclaration finale, lue à l’issue de cette réunion, a souligné la mise en place de mécanismes de consultation et de coordination posant «les jalons de la coopération interinstitutionnelle pour une diplomatie parlementaire moderne».

La création de ce Réseau vise à «instaurer un espace institutionnel régulier de dialogue et d’échange d’expériences entre les secrétaires généraux, à renforcer les compétences humaines et administratives des conseils législatifs, et à élaborer des initiatives conjointes pour moderniser l’administration parlementaire et accroître son efficacité», précise le texte.

Plusieurs secrétaires généraux des institutions législatives participant au Forum, représentant les quatre principales régions géopolitiques du Sud – l’Afrique, le monde arabe, l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l’Asie – ont salué cette initiative de création du Réseau des secrétaires généraux.