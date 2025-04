Des députés du Parlement andin reçus à la Chambre des conseillers

Le Parlement andin est l’organe de délibération et de contrôle de la Communauté andine. Il est composé de cinq représentants pour chaque pays membre, soit un total de 25 parlementaires issus de la Bolivie, du Chili, de l’Équateur, de la Colombie et du Pérou.

Devant ses interlocuteurs, le président de la Chambre des conseillers, lui-même originaire du Sahara marocain, a renouvelé la volonté de la Chambre de dynamiser la coopération et le dialogue parlementaire Sud-Sud, en particulier «avec la région de l’Amérique latine et des Caraïbes». Il a estimé que cette visite au Maroc «reflète la profondeur de la confiance mutuelle qui nous unit et de notre ferme engagement, au sein de la Chambre des conseillers, à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cet événement parlementaire important, pour qu’il soit à la hauteur du statut de votre prestigieuse institution».

«Cette rencontre illustre la confiance placée au Maroc par les pays membres de la Communauté andine (Colombie, Pérou, Chili, Bolivie et Équateur), ainsi que la solidité et la crédibilité des relations entre ces pays et la Chambre des conseillers», a-t-il ajouté.

À cet égard, Mohamed Ould Errachid a rappelé que la Chambre des conseillers avait accueilli, il y a trois mois, une session extraordinaire du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL). Il a également évoqué la tenue, au Maroc, de la première réunion du bureau exécutif du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino) en dehors de l’Amérique latine, ainsi que la participation active de la Chambre aux travaux de l’Assemblée générale du Parlatino, au Panama, et à la session ordinaire du FOPREL, au Honduras.

Ould Errachid a également mentionné la signature récente d’une déclaration commune avec toutes les unions parlementaires régionales, notamment le Parlement andin, en vue de la création du Forum parlementaire Maroc–Amérique latine. Il a souligné «l’importance de capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la coopération multilatérale, notamment à travers la préparation du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud des Sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du sommet AFROLAC, prévus fin avril courant».

Ould Errachid a, en outre, évoqué la question de l’intégrité territoriale du Royaume, qui «fait l’objet d’un consensus national et constitue une partie intégrante de l’identité marocaine, marquée par la défense acharnée de l’unité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire».

Il a précisé, dans ce sens, qu’il s’agit bien plus que d’un conflit artificiel, «mais plutôt d’une tentative de morcellement du territoire national, fondée sur des mythes et des récits illusoires visant à porter atteinte à la souveraineté nationale, au mépris des réalités historiques, politiques, juridiques et factuelles de notre cause nationale».

Enfin, le président de la Chambre des conseillers a rappelé le soutien international croissant à la marocanité du Sahara et à l’initiative marocaine d’autonomie, qui reste «la seule solution acceptable et équitable pour mettre fin à ce conflit artificiel».