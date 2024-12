La Chambre des conseillers adopte à la majorité le PLF 2025

Ce projet de loi de finances a obtenu l’approbation de 46 conseillers, tandis que 13 ont voté contre et 4 se sont abstenus, lors de cette séance tenue en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Préalablement, la Chambre des conseillers avait adopté à la majorité la deuxième partie du PLF. Conformément à la procédure en vigueur, ce projet de loi de finances sera transmis à la Chambre des représentants pour examen et vote dans le cadre d’une deuxième lecture.