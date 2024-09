Nasser Bourita réitère à Staffan Di Mistura les quatre fondamentaux de la position du Royaume au sujet du Sahara marocain

Lors de l'entretien qui a réuni Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Staffan de Mistura, Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, en présence de Omar Hilale, ambassadeur et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies, le 29 septembre 2024, à New York, aux États-Unis.