Les récentes reconnaissances de la souveraineté du Maroc sur son Sahara sont le fruit d’une diplomatie agissante, selon le politologue Mohamed Bouden

Commentant, dans un entretien avec Le360, les séries de reconnaissances, nouvelles ou confirmées, émises par la France, le Tchad et la République dominicaine, le politologue les qualifie de «grande percée» diplomatique du Royaume sous l’impulsion royale.

Mohamed Bouden estime qu’avec la République dominicaine, un grand pays des Caraïbes, les efforts et les succès «du Maroc se sont même étendus à un pays lointain, situé de l’autre côté de la façade atlantique». «La confirmation de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara a été la première décision prise par le président dominicain Luis Abinader lors de son investiture», a souligné cet expert en géopolitique. Selon lui, d’autres pays de la région ne manqueront pas de suivre la République dominicaine.

La position renouvelée de ce pays est intervenue, a-t-il déclaré, après que de nombreux pays, notamment européens, ont exprimé soit leur ferme soutien au plan d’autonomie comme base de règlement du conflit régional, soit la reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

L’expert a cité l’exemple des grandes puissances comme les États-Unis, la France et l’Espagne. «Aujourd’hui, le Sahara marocain est devenu une réalité dans les positions d’un grand nombre de pays comme en témoignent les analyses émises par deux grands think tank dont l’institut fédéral américain USIP». Ce dernier a notamment conclu que «le conflit du Sahara, c’est déjà de l’histoire ancienne et le Maroc a définitivement remporté la partie».

«Aujourd’hui, 30 pays ont ouvert leur consulat au Sahara, 107 appuient le plan d’autonomie, 164 États n’ont jamais reconnu l’entité fantoche... tout cela montre que le Maroc est en passe de régler ce dossier», a mis en relief le politologue marocain en qualifiant d’«inébranlable» la marocanité du Sahara.