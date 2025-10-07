Nasser Bourita reçu en audience à Dakar par le président sénégalais

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, lors de sa participation aux travaux du forum «Invest In Senegal», le 7 octobre 2025 à Dakar.

Cette audience s’est déroulée en marge de la participation de M. Bourita, sur très haute instruction du Roi, aux travaux du forum «Invest In Senegal».

À cette occasion, Bourita a transmis les salutations du roi Mohammed VI au président sénégalais et réitéré la volonté du Souverain de renforcer davantage le partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, un partenariat déjà fort et multidimensionnel.

Lors de cette audience, le président sénégalais a chargé Bourita de transmettre au Roi l’expression de son engagement à œuvrer pour faire de ce partenariat un modèle de référence.