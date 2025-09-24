Politique

Assemblée générale de l’ONU: activité diplomatique intense de Nacer Bourita à New York

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, au cours de sa 80e session annuelle. . Map

Revue de presseEn marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a mené une série d’entretiens de haut vol. Ces rencontres ont été l’occasion de réaffirmer, avec force, les principes immuables du Royaume concernant son intégrité territoriale et de dynamiser la coopération bilatérale avec plusieurs partenaires clés. Cet article, est une revue de presse, tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Banadad
Le 24/09/2025 à 19h11

L’agenda diplomatique intense de Nasser Bourita s’est articulé autour de deux axes majeurs: la défense des positions nationales et le renforcement des relations internationales.

Sur le premier point, le ministre a tenu, un entretien de travail avec Staffan de Mistura, envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, à la demande de ce dernier.

Cette rencontre, à laquelle assistait Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, a permis à la délégation marocaine de réitérer les constantes royales pour une résolution politique, réaliste et durable du différend artificiel.

La solution préconisée repose exclusivement sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le strict respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 25 septembre.

Le soutien du Royaume aux efforts de l’ONU a été réaffirmé, tout en soulignant la dynamique internationale croissante en faveur de la marocanité du Sahara et de l’Initiative d’autonomie comme unique issue réaliste.

Parallèlement, Bourita a engagé une série de dialogues bilatéraux fructueux avec ses homologues des Émirats Arabes Unis, de Somalie, de Suisse, des Pays-Bas et d’Espagne.

Ces entretiens ont offert un cadre privilégié pour explorer les voies d’un approfondissement de la coopération bilatérale, élargir ses domaines d’application et renforcer la coordination sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

La rencontre avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, a particulièrement mis en lumière la qualité des relations entre Rabat et Madrid, relaie Al Akhbar.

Ce dernier a déclaré à la presse que cet échange avait permis de célébrer l’amitié solide liant les deux pays et d’œuvrer à la consolidation de leur partenariat.

Il a résumé cette symbiose en affirmant la chose suivante: «tout ce qui sert l’intérêt de l’Espagne est bon pour le Maroc et tout ce qui sert l’intérêt du Maroc est bon pour l’Espagne».

Pour les observateurs, cette active participation illustre l’élan de la diplomatie du Royaume sur la scène internationale.

Elle reflète tant la solidité de ses réseaux de partenariats stratégiques que sa position consolidée en tant qu’acteur essentiel et incontournable dans le traitement des affaires régionales et internationales.

Par Hassan Banadad
Le 24/09/2025 à 19h11
#Royaume du Maroc#Diplomatie#ONU#Bourita#Assemblée générale de l'ONU

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain: à l’ONU, De Mistura rencontre Bourita avant la présentation de son rapport

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Le Paraguay reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara et envisage un consulat dans les provinces du Sud.

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: face à Staffan De Mistura, Nasser Bourita réaffirme les constantes du Royaume

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Reconnaissance de la marocanité des provinces du Sud, ouverture d’un consulat au Sahara, visite prochaine du président Santiago Peña Palacios: le Paraguay renforce son appui au Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sur hautes instructions du Roi, Akhannouch préside la délégation du Maroc à la 80è Assemblée générale de l’ONU

Articles les plus lus

1
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
2
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
3
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
4
La fin du monde a eu lieu hier
5
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
6
L’œil de Carlos. Pendant qu’elle dispute au Maroc son patrimoine unique, l’Algérie oublie ses origines Kouloughlis
7
Bitcoin au Maroc: l’interdit qui séduit
8
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
Revues de presse

Voir plus