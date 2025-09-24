Assemblée générale de l’ONU: activité diplomatique intense de Nacer Bourita à New York

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, au cours de sa 80e session annuelle. . Map

L’agenda diplomatique intense de Nasser Bourita s’est articulé autour de deux axes majeurs: la défense des positions nationales et le renforcement des relations internationales.

Sur le premier point, le ministre a tenu, un entretien de travail avec Staffan de Mistura, envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, à la demande de ce dernier.

Cette rencontre, à laquelle assistait Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, a permis à la délégation marocaine de réitérer les constantes royales pour une résolution politique, réaliste et durable du différend artificiel.

La solution préconisée repose exclusivement sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le strict respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 25 septembre.

Le soutien du Royaume aux efforts de l’ONU a été réaffirmé, tout en soulignant la dynamique internationale croissante en faveur de la marocanité du Sahara et de l’Initiative d’autonomie comme unique issue réaliste.

Parallèlement, Bourita a engagé une série de dialogues bilatéraux fructueux avec ses homologues des Émirats Arabes Unis, de Somalie, de Suisse, des Pays-Bas et d’Espagne.

Ces entretiens ont offert un cadre privilégié pour explorer les voies d’un approfondissement de la coopération bilatérale, élargir ses domaines d’application et renforcer la coordination sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

La rencontre avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, a particulièrement mis en lumière la qualité des relations entre Rabat et Madrid, relaie Al Akhbar.

Ce dernier a déclaré à la presse que cet échange avait permis de célébrer l’amitié solide liant les deux pays et d’œuvrer à la consolidation de leur partenariat.

Il a résumé cette symbiose en affirmant la chose suivante: «tout ce qui sert l’intérêt de l’Espagne est bon pour le Maroc et tout ce qui sert l’intérêt du Maroc est bon pour l’Espagne».

Pour les observateurs, cette active participation illustre l’élan de la diplomatie du Royaume sur la scène internationale.

Elle reflète tant la solidité de ses réseaux de partenariats stratégiques que sa position consolidée en tant qu’acteur essentiel et incontournable dans le traitement des affaires régionales et internationales.