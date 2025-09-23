Sahara: face à Staffan De Mistura, Nasser Bourita réaffirme les constantes du Royaume

Lors de la séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès l'ONU, Omar Hilale, et Staffan De Mistura, lundi 22 septembre 2025.

Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale.

Cette réunion s’inscrit dans le sillage des consultations de De Mistura en prévision des prochaines échéances du Conseil de Sécurité de l’ONU.

A cette occasion, la délégation marocaine a réaffirmé les constantes immuables de la position du Royaume du Maroc, définie par le roi Mohammed VI, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable sur la base exclusive de l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

A cet effet, elle a réitéré le soutien du Royaume aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et de son Envoyé Personnel.

L’entretien a aussi porté sur les derniers développements dans l’élan international en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique base pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre de la dynamique diplomatique initiée par le Souverain.