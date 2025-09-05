Sahara. Les États-Unis à Staffan de Mistura: l’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations-Unies au Sahara, Staffan de Mistura, et Massad Boulos, conseiller du président américain Donald pour les affaires arabes, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Le message est simple mais tranchant. Il a été formulé devant l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara, Staffan de Mistura. Recevant ce vendredi l’émissaire onusien à Washington, Massad Boulos, conseiller du président américain Donald Trump pour les affaires arabes, du Moyen-Orient et d’Afrique est net et précis. Cohérent surtout. Face à de Mistura, il a réitéré que «la position claire» des États-Unis sur le Sahara: «une autonomie authentique sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable pour le Sahara occidental». Une position qu’il a partagé sur son compte X officiel ce jour et qui en dit long sur la ligne ferme des États-Unis sur le dossier.

«Nous avons également évoqué le rôle stabilisateur de la MINURSO ainsi que les voies menant à la paix régionale. Reconnaissant pour la coordination continue en vue de la prochaine discussion au Conseil de sécurité», a ajouté Massad Boulos.

Today I met with UN SecGen's Envoy for Western Sahara, H.E. Staffan de Mistura. I reiterated the clear U.S. position, that genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for Western Sahara. We also discussed MINURSO's stabilizing role and paths to… pic.twitter.com/DaCPmJwdWM — U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) September 5, 2025

Selon le diplomate américain, le Conseil de sécurité se réfère aux futures négociations avant le vote d’une nouvelle résolution sur le dossier du Sahara en octobre prochain. Contrairement aux précédentes, cette résolution pourrait marquer un tournant en soutenant exclusivement le plan d’autonomie sous souveraineté du Royaume et en révisant probablement les attributions de la MINURSO.

Lire aussi : Sahara. Une suite logique et non un target: de quoi le passage de la Minurso à la Mansaso sera le nom

La déclaration de Masad Boulos ce vendredi confirme, s’il le fallait, que Washington est droit dans ses bottes sur la question, en tant que penholder des résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara. Et les États-Unis n’ont de cesse de réaffirmer un soutien ferme et irréversible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara ainsi qu’au plan d’autonomie. La séquence diplomatique récente en témoigne avec force.

Au tout début du mois d’août, dans un message adressé au roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, le président Donald Trump a rappelé sans ambiguïté la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc et a qualifié l’initiative d’autonomie de «seule base pour un règlement juste et durable de ce différend». Quelques semaines plus tôt, le 8 avril 2025 à Washington, le secrétaire d’État Marco Rubio avait tenu le même cap lors de sa rencontre avec Nasser Bourita, affirmant que «les États-Unis contribueraient à tout progrès en vue d’atteindre cet objectif».

Dans ce contexte, la résolution attendue en octobre apparaît comme l’aboutissement logique de cette ligne stratégique. Quant à la récente tournée régionale de l’émissaire américain Massad Boulos, avec une escale remarquée et prolongée à Alger, elle a valeur de signal. Le changement de paradigme n’est plus hypothétique, il est en cours.