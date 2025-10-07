Le Premier ministre sénégalais reçoit Nasser Bourita

Cette audience s’est déroulée en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, sur très haute instruction du roi Mohammed VI, aux travaux du forum «Invest In Senegal».
Les entretiens entre Ousmane Sonko et Nasser Bourita ont porté notamment sur le partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal et les moyens de le renforcer davantage conformément à la vision souhaitée par les deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et Bassirou Diomaye Faye.
Ils ont été aussi l’occasion pour les deux hauts responsables de discuter de la préparation des échéances à venir.