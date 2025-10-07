Le Premier ministre sénégalais reçoit Nasser Bourita

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. (Photomontage)

Cette audience s’est déroulée en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, sur très haute instruction du roi Mohammed VI, aux travaux du forum «Invest In Senegal».

Sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, M. Nasser Bourita, participe ce jour à Dakar, aux travaux du forum "Invest In Senegal" 🔗https://t.co/79URFdoxzL pic.twitter.com/7IjWVNBUqW — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 7, 2025

Les entretiens entre Ousmane Sonko et Nasser Bourita ont porté notamment sur le partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal et les moyens de le renforcer davantage conformément à la vision souhaitée par les deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et Bassirou Diomaye Faye.

Ils ont été aussi l’occasion pour les deux hauts responsables de discuter de la préparation des échéances à venir.