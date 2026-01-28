Politique

Mohamed Mehdi Bensaid dément tout lien avec l’affaire «Escobar du Sahara» et saisit la justice

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dans un communiqué rendu public mercredi matin, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a fermement démenti les accusations «graves et inédites» récemment diffusées à son encontre par un site électronique et relayées sur les réseaux sociaux. Des allégations qu’il qualifie de «fausses», «diffamatoires» et liées à une affaire en cours devant la justice.

Par La Rédaction
Le 28/01/2026 à 10h40

Se disant profondément surpris par la teneur de ces accusations, le ministre affirme qu’elles portent atteinte non seulement à sa personne et à la dignité de sa famille, mais également à la fonction qu’il exerce et au parti politique auquel il appartient. Il évoque une «campagne de dénigrement méthodique» ayant largement dépassé, selon lui, les limites du débat public et de la critique légitime.

Dans son communiqué, Mehdi Bensaid insiste sur son attachement constant à la liberté d’expression et au rôle fondamental du discours critique constructif dans l’amélioration de l’action publique. Toutefois, il estime que les faits qui lui sont reprochés n’ont «aucun lien avec la liberté d’opinion», mais relèvent plutôt d’une volonté délibérée de nuire à sa réputation à travers la diffusion d’accusations «gratuites et dangereuses».

Face à cette situation, le ministre annonce avoir décidé de saisir la justice et d’engager l’ensemble des procédures légales à l’encontre de toute personne impliquée dans la fabrication, la publication ou la diffusion de ces informations qu’il juge mensongères. Il précise que son action judiciaire vise exclusivement la réhabilitation morale et l’obtention d’un dédommagement symbolique, affirmant sa confiance totale dans l’institution judiciaire et dans la primauté de l’État de droit.

Enfin, Mehdi Bensaid assure que ces tentatives de «déstabilisation» ne l’éloigneront pas de ses responsabilités gouvernementales. Il réaffirme sa détermination à poursuivre son action au service du pays «avec intégrité et engagement», tout en se concentrant sur les grands chantiers relevant de son département, loin de ce qu’il qualifie de «conflits illusoires».

