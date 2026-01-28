Mohamed Mehdi Bensaid dément tout lien avec l’affaire «Escobar du Sahara» et saisit la justice

Se disant profondément surpris par la teneur de ces accusations, le ministre affirme qu’elles portent atteinte non seulement à sa personne et à la dignité de sa famille, mais également à la fonction qu’il exerce et au parti politique auquel il appartient. Il évoque une «campagne de dénigrement méthodique» ayant largement dépassé, selon lui, les limites du débat public et de la critique légitime.

Dans son communiqué, Mehdi Bensaid insiste sur son attachement constant à la liberté d’expression et au rôle fondamental du discours critique constructif dans l’amélioration de l’action publique. Toutefois, il estime que les faits qui lui sont reprochés n’ont «aucun lien avec la liberté d’opinion», mais relèvent plutôt d’une volonté délibérée de nuire à sa réputation à travers la diffusion d’accusations «gratuites et dangereuses».

Lire aussi : Culture: Mehdi Bensaïd s’engage à ouvrir d’autres maisons de jeunes

Face à cette situation, le ministre annonce avoir décidé de saisir la justice et d’engager l’ensemble des procédures légales à l’encontre de toute personne impliquée dans la fabrication, la publication ou la diffusion de ces informations qu’il juge mensongères. Il précise que son action judiciaire vise exclusivement la réhabilitation morale et l’obtention d’un dédommagement symbolique, affirmant sa confiance totale dans l’institution judiciaire et dans la primauté de l’État de droit.

Enfin, Mehdi Bensaid assure que ces tentatives de «déstabilisation» ne l’éloigneront pas de ses responsabilités gouvernementales. Il réaffirme sa détermination à poursuivre son action au service du pays «avec intégrité et engagement», tout en se concentrant sur les grands chantiers relevant de son département, loin de ce qu’il qualifie de «conflits illusoires».