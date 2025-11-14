Politique

«Escobar du Sahara»: le parquet général confirme la culpabilité de Bioui et Naciri

Revue de presseLors de la dernière audience du procès, le ministère public a affirmé que Abdenbi Bioui et Saïd Naciri étaient des partenaires majeurs dans le réseau international de trafic de drogue dirigé par l’«Escobar du Sahara». Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

La dernière audience du procès de l’affaire «Escobar du Sahara», devant la chambre criminelle près la cour d’appel de Casablanca, a été marquée par le réquisitoire du représentant du ministère public.

Le substitut du procureur général du Roi, qui représentait le parquet général à la Cour, a maintenu et confirmé les charges criminelles retenues contre les personnes impliquées dans cette affaire.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur cette affaire dans son édition du week-end des 15 et 16 novembre, «le magistrat du parquet général a estimé que l’ex-député et ancien président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, est l’un des principaux membres du réseau criminel «Escobar du Sahara», spécialisé dans le trafic de drogue, alors que le rôle de Said Naciri, ancien président du conseil préfectoral de Casablanca, effectuais des trafics à son compte».

Le représentant du ministère public, s’adressant à la Cour présidée par Ali Tarchi, a dévoilé des éléments d’enquête cruciaux. Suite à l’échec d’une tentative de trafic de 40 tonnes de chira à El Jadida en 2015, il a été établi que Saïd Naciri avait fourni 1,5 tonne de cette drogue. Fait notable: cette participation se serait faite à l’insu de Bioui, un proche collaborateur du chef du réseau, l’«Escobar du Sahara».

Pour démontrer la relation entre Naciri et l’Escobar, le magistrat du parquet général a révélé que «Naciri avait envoyé 80.000, 22.000 et 15.000 dirhams à l’Escobar du Sahara quand il était écroué, via des intermédiaires, qui ont confirmé toutes les opérations devant les éléments de la BNPJ». De même, «Said Naciri avait manœuvré pour faciliter le transit de la drogue saisie, en mettant à la disposition du réseau des véhicules dont les plaques minéralogiques étaient falsifiées», a soulevé le représentant du ministère public, avant de conclure que «les deux personnages, Abdenbi Bioui et Said Naciri, seraient les principaux associés dans le réseau de trafic international de drogue, piloté par l’Escobar du Sahara».

#Escobar du Sahara#Saïd Naciri#Abdenbi Bioui#Procès

