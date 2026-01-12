Culture: Mehdi Bensaïd s’engage à ouvrir d’autres maisons de jeunes

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de son intervention à la Chambre des représentants, le 12 janvier 2025. (Y.Mannan/Le360)

Lors de son intervention devant la Chambre des représentants, Mehdi Bensaïd a abordé le rôle de son département en matière de promotion de la culture amazighe. À cet égard, le ministre prévoit de présider mardi soir une grande soirée artistique amazighe au Théâtre Mohammed VI de Rabat.

À la question liée aux maisons de jeunes, Mehdi Bensaïd a déclaré qu’à l’arrivée de ce gouvernement, environ 179 maisons de jeunes étaient fermées. Aujourd’hui, 103 ont été rouvertes, tandis que des équipements ont été réalisés pour environ «400 autres». Il a précisé que les 70 restantes seront opérationnelles cette année. Il a estimé que les maisons de jeunes répondent «partiellement» aux besoins d’une catégorie de jeunes.

Il y a aussi le Pass Jeunes, selon lui, qui répond à d’autres besoins: «Tous les secteurs gouvernementaux sont au service des attentes des jeunes, car chaque jeune est un citoyen avec ses propres ambitions», a-t-il considéré.

Au sujet de la culture amazighe, Mehdi Bensaïd a affirmé que «chaque année, depuis 2021, le gouvernement s’efforce de renforcer son soutien et sa présence». Le ministre a estimé en outre que c’est «une présence populaire et naturelle chez tous les Marocains». Il a conclu qu’il est de «notre devoir de la préserver et de la faire connaître davantage», surtout depuis la reconnaissance officielle du Nouvel An amazigh par Mohammed VI.