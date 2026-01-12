Politique

Culture: Mehdi Bensaïd s’engage à ouvrir d’autres maisons de jeunes

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de son intervention à la Chambre des représentants, le 12 janvier 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 12/01/2026 à 19h51

VidéoLe ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, s’est engagé, ce lundi devant le Parlement, à ouvrir de nouvelles maisons de jeunes, notamment dans le monde rural, et à développer davantage les services du Pass Jeunes.

Lors de son intervention devant la Chambre des représentants, Mehdi Bensaïd a abordé le rôle de son département en matière de promotion de la culture amazighe. À cet égard, le ministre prévoit de présider mardi soir une grande soirée artistique amazighe au Théâtre Mohammed VI de Rabat.

À la question liée aux maisons de jeunes, Mehdi Bensaïd a déclaré qu’à l’arrivée de ce gouvernement, environ 179 maisons de jeunes étaient fermées. Aujourd’hui, 103 ont été rouvertes, tandis que des équipements ont été réalisés pour environ «400 autres». Il a précisé que les 70 restantes seront opérationnelles cette année. Il a estimé que les maisons de jeunes répondent «partiellement» aux besoins d’une catégorie de jeunes.

Il y a aussi le Pass Jeunes, selon lui, qui répond à d’autres besoins: «Tous les secteurs gouvernementaux sont au service des attentes des jeunes, car chaque jeune est un citoyen avec ses propres ambitions», a-t-il considéré.

Au sujet de la culture amazighe, Mehdi Bensaïd a affirmé que «chaque année, depuis 2021, le gouvernement s’efforce de renforcer son soutien et sa présence». Le ministre a estimé en outre que c’est «une présence populaire et naturelle chez tous les Marocains». Il a conclu qu’il est de «notre devoir de la préserver et de la faire connaître davantage», surtout depuis la reconnaissance officielle du Nouvel An amazigh par Mohammed VI.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 12/01/2026 à 19h51
