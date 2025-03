Maroc-Albanie: entrée en vigueur de l’exemption de visas pour les citoyens des deux pays

L’entrée en vigueur de la décision d’exemption de visas entre le Maroc et l’Albanie a été annoncée lors d’un entretien, tenu ce samedi 1er mars à Rabat, entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue albanais Igli Hasani, qui effectue sa première visite officielle au Maroc.

Après avoir évoqué l’excellence des relations bilatérales, le chef de diplomatie albanaise a exprimé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc en mettant l’accent sur «l’importance du Sahara pour le Maroc» et considéré «l’initiative marocaine comme fondement sérieux et crédible pour résoudre ce différend régional». Lors de leur rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment au niveau économique, commercial et culturel.

Le Maroc a ainsi décidé d’organiser des réunions de la Commission mixte et d’un forum économique, dans le but de donner une nouvelle impulsion à la coopération dans les secteurs de l’énergie, du tourisme et de la pêche maritime, a annoncé Nasser Bourita. «Nous voulons que le Maroc soit la porte d’entrée vers l’Afrique pour l’Albanie, et que ce pays soit l’entrée du Maroc vers les pays baltes», a-t-il déclaré.

Son homologue albanais a salué les efforts du roi Mohammed VI et du Maroc pour assurer la paix et la stabilité régionales. Il a par ailleurs loué l’initiative royale relative relative à l’espace atlantique, un regroupement de 23 pays ayant en commun l’océan Atlantique et œuvrant pour le progrès, la paix, la stabilité, et respectant les principes de non-division et de non-ingérences dans les affaires intérieures des pays.