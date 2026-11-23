Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et son homologue malgache, Alice N’Diaye, ont coprésidé ce lundi à Rabat les travaux de la deuxième session de la Commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar. À cette occasion, Madagascar a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et au plan d’autonomie marocain.

Cette Commission mixte de coopération a été couronnée par la signature d’accords dans les secteurs du commerce, de la formation professionnelle, de la douane, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, des infrastructures et de la jeunesse. Un comité de suivi de cette coopération bilatérale a été mis en place par les deux parties.

En visite de travail à Rabat, la délégation malgache était composée de six ministres. Alice N’Diaye et Nasser Bourita ont rappelé l’histoire commune entre le Maroc et la République de Madagascar, où fût exilé feu le roi Mohammed V, à Antsirabe, entre 1953 et 1955. Une nouvelle ère de coopération s’est ouverte entre les deux pays à l’occasion de la visite du roi Mohammed VI en 2016.

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«Nous célébrons cette année le dixième anniversaire de cette visite», a déclaré Nasser Bourita. Son homologue a réaffirmé lors du point de presse le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc, en appuyant «le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique solution» à ce différend régional.

Nasser Bourita a salué ce soutien et exprimé l’appui du Royaume à la stabilité et la paix dans ce pays. Les deux pays ont convenu de réunir la prochaine session de coopération à Antananarivo en 2028.