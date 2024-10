Les Marocains expriment leur attachement au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron, répondant de la main aux ovations des citoyens, le lundi 28 octobre 2024 à Rabat. (AFP)

Tout au long du cortège menant de l’aéroport de Rabat-Salé au palais royal, le roi Mohammed VI, accompagné de son hôte et de son épouse Brigitte Macron, a été vivement salué par la nombreuse foule qui brandissait à cette occasion des portraits du Souverain et scandait des vivats à son adresse.

De nombreux citoyens interrogés par Le360 ont unanimement exprimé leur joie et leur immense bonheur d’être venus à Rabat, la capitale du Royaume, en provenance de plusieurs régions, comme Sidi Slimane et Ben Slimane, pour célébrer cet événement et adresser leurs chaleureuses salutations au Roi. «Que Dieu nous préserve notre Souverain, notre guide qui agit pour son peuple. C’est un beau moment alors que la pluie bienfaitrice va tomber. Vive le Roi!» a scandé Khalid, issu de Benslimane.

Les citoyens ont exprimé leur joie d’accueillir les invités du Roi. Quel que soit l’invité du Souverain, un accueil très chaleureux lui est toujours réservé par le peuple.

