Politique

Les Forces royales air réceptionnent leur premier Airbus C-295W à Kénitra

L'Airbus C-295W des FRA. (PHOTO: Santi Blánquez)

Le premier Airbus C-295W des Forces royal air a atterri, ce mardi 29 septembre, à la troisième base aérienne de Kénitra. L’appareil est immatriculé CN-AMT. L’information a été rapportée par le forum FAR Maroc.

Par Hajar Kharroubi
Le 29/09/2026 à 16h22

Le premier Airbus C-295W a rejoint la troisième Base aérienne de Kénitra ce mardi 29 septembre. C’est ce qu’a annoncé le forum FAR Maroc sur Facebook.

Cette arrivée intervient quatre mois après la divulgation du vol inaugural de l’appareil par le spotter espagnol Santi Blánquez, qui avait partagé sur son compte Instagram une photo du C-295W aux couleurs marocaines. Une deuxième unité est attendue, selon les informations relayées par le Forum FAR Maroc.

Le C295W est un avion de transport militaire tactique bimoteur à turbopropulseurs, conçu et fabriqué par Airbus Defence and Space. Il est capable de transporter jusqu’à 70 soldats équipés ou 9 tonnes de fret, et peut opérer depuis des pistes courtes et non revêtues, ce qui lui confère une polyvalence appréciée dans des environnements difficiles.

La version W, pour «winglets», se distingue par des extrémités d’ailes modifiées qui améliorent ses performances aérodynamiques et réduisent sa consommation de carburant. Il succède au CASA CN-235, dont il est une évolution directe, et dont les Forces royal air (FRA) sont opératrices depuis plusieurs décennies.

Lire aussi : Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air

Précédemment contacté par Le360, Abdelhamid Harifi, analyste militaire et administrateur du forum FAR-Maroc, avait rappelé «qu’il y a des parties du C295 qui sont fabriquées au Maroc», tout en précisant que cet avion est dérivé du CASA CN-235. «Nous avons une flotte opérationnelle de CASA qui prend de l’âge. Le C295 intervient donc logiquement pour son remplacement, à terme, pas immédiatement», avait insisté notre interlocuteur.

«Aujourd’hui, nous avons une flotte de transport vieillissante. Les derniers appareils arrivés sont les C-27J Spartan, qui cumulent déjà environ 15 ans de service», avait noté Abdelhamid Harifi. Les C-130 Hercules continuent, quant à eux, d’accumuler des heures de vol considérables, tout comme les CN-235 toujours en service. «La nécessité de renouveler cette flotte s’impose comme une priorité pour les Forces royal air», avait-il précisé.

Pour les C-130, le Maroc a signé un contrat avec l’américain L3Harris Technologies portant sur un programme de prolongation de durée de vie des appareils, assorti d’un transfert de technologie, devant s’étaler jusqu’aux alentours de 2040. Des commandes de remplacement restent néanmoins envisagées à partir de 2030. «On devra commencer à passer des commandes, en petit nombre, étalées dans le temps, pour le remplacement de ces avions sans perte de capacité opérationnelle», avait estimé l’analyste.

Par Hajar Kharroubi
Le 29/09/2026 à 16h22
#FRA#Airbus#C-295W

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