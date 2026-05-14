Défense. Les Forces royal air sur le point de recevoir leur premier Airbus C295W

Le C295W est un avion de transport militaire tactique bimoteur à turbopropulseurs, conçu et fabriqué par Airbus Defence and Space. Il est capable de transporter jusqu’à 70 soldats équipés ou 9 tonnes de fret, et peut opérer depuis des pistes courtes et non revêtues, ce qui lui confère une polyvalence appréciée dans des environnements difficiles.

La version W, pour «winglets», se distingue par des extrémités d’ailes modifiées qui améliorent ses performances aérodynamiques et réduisent sa consommation de carburant. Il succède au CASA CN-235, dont il est une évolution directe, et dont les Forces royal air (FRA) sont opératrices depuis plusieurs décennies.

Les FRA devraient réceptionner deux unités dans un premier temps. Contacté par Le360, Abdelhamid Harifi, analyste militaire et administrateur du forum FAR-Maroc, détaille les raisons de ce choix. «Il y a plusieurs volets dans ce choix. D’abord un volet politique puisque le contrat est intervenu au moment où le Maroc a normalisé ses relations avec l’Espagne. Ensuite, un volet industriel, parce qu’il y a des parties du C295 qui sont fabriquées au Maroc. Et enfin, le volet homogénéité de la flotte», fait-il savoir.

Le C295 est dérivé du CASA CN-235. «Nous avons une flotte opérationnelle de CASA qui prend de l’âge. Le C295 intervient donc logiquement pour son remplacement, à terme, pas immédiatement», insiste notre interlocuteur.

Le volet industriel du contrat est tout aussi important. Abdelhamid Harifi rappelle que «des composants avioniques et des éléments de fuselage du C295 sont déjà produits au Maroc, dans le cadre de la base industrielle qu’Airbus a développée dans le Royaume». Un élément qui ouvre la voie à des coopérations plus larges, puisque l’administrateur du forum FAR-Maroc évoque notamment une piste indienne.

«La déclaration de l’ambassadeur indien, relayée par Hespress, portait sur une coopération proposée au Maroc pour la production locale d’avions. Je pense, sans en être certain, qu’il s’agit du C295. L’Inde a passé une commande importante comprenant un transfert de technologie. Du moment que le Maroc fabrique déjà localement des parties de cet appareil, une collaboration industrielle dans ce sens prend tout son sens», estime-t-il.

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«Aujourd’hui, nous avons une flotte de transport vieillissante. Les derniers appareils arrivés sont les C-27J Spartan, qui cumulent déjà environ 15 ans de service», relève Abdelhamid Harifi. Les C-130 Hercules continuent, quant à eux, d’accumuler des heures de vol considérables, tout comme les CN-235 toujours en service. «La nécessité de renouveler cette flotte s’impose comme une priorité pour les Forces royal air», précise-t-il.

Pour les C-130, le Maroc a signé un contrat avec l’américain L3Harris Technologies portant sur un programme de prolongation de durée de vie des appareils, assorti d’un transfert de technologie, devant s’étaler jusqu’aux alentours de 2040. Des commandes de remplacement restent néanmoins envisagées à partir de 2030. «On devra commencer à passer des commandes, en petit nombre, étalées dans le temps, pour le remplacement de ces avions sans perte de capacité opérationnelle», conclut l’analyste.