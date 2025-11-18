Politique

Modernisation des C-130H des Forces royales air: l’Américain L3Harris Technologies reçoit un premier appareil à Waco

Un C-130 des FRA.

Un premier avion C-130H des Forces royales air est arrivé à l’aéroport de Waco, aux États-Unis, pour entamer son processus de modernisation dans le cadre d’un partenariat signé avec L3Harris Technologies.

Par La Rédaction
Le 18/11/2025 à 09h42

Le premier avion C-130H des Forces royales air est arrivé à l’aéroport de Waco, au Texas, pour entamer sa mise à niveau. L’appareil fait partie de la flotte concernée par le programme de modernisation du transport aérien dédié au fret et au soutien logistique, conclu entre l’Administration de la défense nationale et la société américaine L3Harris Technologies. L’annonce a été faite par le forum FAR-Maroc sur Facebook.

Le lancement officiel du programme avait été annoncé le 2 juillet 2025 lors d’une cérémonie organisée au Club des officiers à Rabat, en présence de délégations marocaines et américaines. Les Forces armées royales avaient précisé dans une publication sur Facebook que ce dispositif porte sur la modernisation des avions C-130 employés pour les missions de transport.

Selon les FAR, cette mise à niveau vise à renforcer les capacités du système de transport aérien militaire, pour des opérations menées au Maroc comme à l’étranger, qu’elles soient militaires, logistiques ou humanitaires.

La modernisation est réalisée avec la société américaine L3Harris Technologies, spécialisée dans l’aéronautique et la défense. Les travaux sont effectués conformément aux normes internationales en vigueur dans l’industrie aéronautique.

La chargée d’affaires des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona, a décrit cette coopération comme un «moment décisif» dans un message publié après la cérémonie, évoquant la continuité du partenariat entre les deux pays dans les domaines de la défense et de l’aéronautique.

Le C-130 est un avion de transport militaire quadrimoteur à hélices, conçu par le constructeur américain Lockheed Martin dans les années 1950. Robuste et polyvalent, il est utilisé pour une grande variété de missions: transport de troupes et de matériel, largage aérien, ravitaillement, missions humanitaires, évacuations sanitaires, lutte contre les incendies, entre autres.

#C-130#FRA#L3Harris Technologies

Défense. F-16 et C-130: les travaux d’un Centre de maintenance aéronautique lancés à Benslimane

Défense. Pourquoi le Maroc veut moderniser ses C-130 plutôt que de les remplacer

Défense. Le Maroc veut moderniser ses C-130 avec l’appui de l’Américain L3Harris Technologies

Gaza: le Maroc déploie six avions Hercules C-130 chargés d’aide humanitaire

