Gaza: le Maroc déploie six avions Hercules C-130 chargés d’aide humanitaire

Le Maroc se joint aux efforts internationaux d’assistance humanitaire à la bande de Gaza. Selon le Forum Far-Maroc, «sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), des avions C130H vont procéder à un largage d’aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, concrétisant la véritable solidarité de terrain du Royaume envers les Palestiniens».

Six avions de transport des FAR, de type Lockheed C-130 Hercules, chargés d’équipements sont partis ce matin du Maroc en direction d’Israël. Après un ravitaillement en carburant à l’aéroport Ben Gourion, ils devraient, sauf changement de dernière minute, décoller à nouveau pour larguer de la nourriture et des équipements humanitaires dans le nord de la bande de Gaza, rapporte, de son côté, le site d’information israélien I24News, citant des sources de la radio publique locale Kan Reshet Bet.

Lire aussi : Gaza: pas de trêve en vue au début du ramadan, l’aide se fait désespérément attendre

Face aux obstacles rencontrés pour l’acheminement des aides humanitaires vers le nord de la bande de Gaza par voie terrestre, et en attendant la mise en place de ponts maritimes, plusieurs pays, notamment les États-Unis, la Jordanie, l’Égypte, la France, la Belgique et les Pays-Bas, ont opté pour des opérations de largage de vivres et de matériel médical par voie aérienne.