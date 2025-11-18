Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air

Le Maroc a officialisé une commande de dix hélicoptères H225M auprès d’Airbus Helicopters, annonce l’avionneur dans un communiqué.

Les appareils seront destinés aux Forces royales air et succéderont aux Puma utilisés depuis plusieurs décennies. Le PDG d’Airbus Helicopters, Bruno Even, a indiqué que cette commande s’inscrit dans la continuité de la coopération engagée depuis plusieurs décennies entre le Maroc et Airbus. Il a rappelé que le H225M est aujourd’hui largement utilisé pour les missions complexes, notamment dans des conditions difficiles.

Lire aussi : Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi

Les hélicoptères commandés par les Forces royales air pourront être configurés pour emporter des mitrailleuses, ainsi qu’un système de guerre électronique pour leur autoprotection. Le contrat comprend également un volet de soutien, incluant des services connectés destinés à optimiser la disponibilité des appareils et leur maintenance.

À l’international, plus de 360 H225 et H225M sont en service, représentant près de 980.000 heures de vol cumulées. Plusieurs pays opèrent ce type d’hélicoptère dans des missions militaires ou spéciales, parmi lesquels la France, les Pays-Bas, la Hongrie, le Brésil, le Mexique, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, l’Irak et le Koweït.