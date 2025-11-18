Politique

Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air

Des hélicoptères H225M Caracal.

Des hélicoptères H225M.

Le Maroc a signé un contrat avec Airbus Helicopters portant sur l’acquisition de dix H225M. Ces appareils seront affectés aux Forces royales air pour des missions de recherche et sauvetage au combat et remplaceront les hélicoptères Puma en service depuis plus de 40 ans.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/11/2025 à 09h52

Le Maroc a officialisé une commande de dix hélicoptères H225M auprès d’Airbus Helicopters, annonce l’avionneur dans un communiqué.

Les appareils seront destinés aux Forces royales air et succéderont aux Puma utilisés depuis plusieurs décennies. Le PDG d’Airbus Helicopters, Bruno Even, a indiqué que cette commande s’inscrit dans la continuité de la coopération engagée depuis plusieurs décennies entre le Maroc et Airbus. Il a rappelé que le H225M est aujourd’hui largement utilisé pour les missions complexes, notamment dans des conditions difficiles.

Lire aussi : Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi

Les hélicoptères commandés par les Forces royales air pourront être configurés pour emporter des mitrailleuses, ainsi qu’un système de guerre électronique pour leur autoprotection. Le contrat comprend également un volet de soutien, incluant des services connectés destinés à optimiser la disponibilité des appareils et leur maintenance.

À l’international, plus de 360 H225 et H225M sont en service, représentant près de 980.000 heures de vol cumulées. Plusieurs pays opèrent ce type d’hélicoptère dans des missions militaires ou spéciales, parmi lesquels la France, les Pays-Bas, la Hongrie, le Brésil, le Mexique, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, l’Irak et le Koweït.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/11/2025 à 09h52
#Airbus#hélicoptère#FRA

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Airbus et Spirit AeroSystems: les enjeux d’une reprise

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Airbus acquiert des installations de Spirit AeroSystems, dont celles de Casablanca

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéronautique: Airbus Helicopters ouvre un centre régional pour l’Afrique de l’Ouest au Maroc

Articles les plus lus

1
Après la libération de Boualem Sansal, la question des frontières de l’Algérie est désormais posée
2
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
3
Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air
4
Infidélité
5
L’axe Paris-Alger bientôt déverrouillé?
6
Carburants: le Conseil de la concurrence alerte sur la hausse du prix du gazole et l’érosion des recettes fiscales
7
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
8
Réfractaires à l’ordre
Revues de presse

Voir plus