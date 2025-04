Airbus acquiert des installations de Spirit AeroSystems, dont celles de Casablanca

Le groupe Airbus a finalisé un accord stratégique pour reprendre plusieurs sites du constructeur d’aérostructures Spirit AeroSystems, y compris au Maroc, dans le cadre d’une transaction qui vise à stabiliser l’approvisionnement de ses programmes d’avions commerciaux. L’accord a été annoncé lundi, selon le Financial Times, et englobe des sites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Irlande du Nord, ainsi qu’au Maroc, où l’équipementier aéronautique possède des installations clés.

Airbus prendra en charge des usines de Spirit à Casablanca, où des composants essentiels pour ses avions sont fabriqués, notamment des éléments pour les ailes et les fuselages de ses modèles A320 et A350. L’accord, qui s’inscrit dans un cadre plus large de consolidation des fournisseurs d’Airbus, permet au constructeur européen de garantir une production stable et d’assurer une meilleure résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

Cette reprise est également une étape importante pour le groupe, qui cherche à pérenniser son approvisionnement en composants pour ses programmes clés, tout en s’assurant une continuité des opérations à travers un réseau d’usines diversifié.

Le groupe Spirit AeroSystems, qui a longtemps souffert de difficultés financières, avait auparavant été scindé en deux grandes entités. L’accord entre Airbus et Spirit permet au groupe européen de prendre le contrôle de certaines usines, tout en facilitant la finalisation du rachat par Boeing du fournisseur américain, pour un montant de 4,7 milliards de dollars.

Le site marocain, stratégique pour Airbus, est concerné par cette nouvelle organisation industrielle. Le Maroc, avec ses coûts compétitifs et ses compétences croissantes dans le domaine aérospatial, devient ainsi un maillon important dans la chaîne de production du groupe européen. Cette acquisition pourrait aussi offrir de nouvelles opportunités de développement pour l’industrie locale, tout en consolidant le rôle du Maroc comme un hub aéronautique régional.

Cependant, certaines incertitudes persistent concernant l’avenir de certaines installations historiques de Spirit, comme celles situées à Belfast, en Irlande du Nord, et à Prestwick, en Écosse. Bien qu’Airbus ait rassuré sur sa priorité immédiate d’assurer la continuité des programmes d’avions, l’accord stipule que la production de certaines pièces pourrait ne durer que deux ans, le temps de trouver un acheteur industriel pour ces sites non essentiels. Cette situation suscite des préoccupations parmi les syndicats, qui craignent la perte d’emplois si un repreneur industriel n’est pas trouvé.