Lekjaa, El Mansouri et Bensaid à Dakhla pour le grand rassemblement du PAM

Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a conduit les rangs des personnes venues accueillir la délégation du «Tracteur». Celle-ci comprenait la coordinatrice de la direction collégiale Fatima Ezzahra El Mansouri, Fouzi Lekjaa et Mohamed Mehdi Bensaid, accompagnés de parlementaires du parti et de membres de son bureau politique.

Les chants du patrimoine hassani et les rituels de l’hospitalité sahraouie ont accompagné le cortège dès les premiers instants de son arrivée. Des foules nombreuses ont afflué des différents coins de la province pour exprimer leur soutien à cette étape organisationnelle importante.

Pour rappel, après Fès, Séfrou et Berkane, le PAM a mis le cap sur Dakhla, où il tient ce samedi 5 septembre un grand rassemblement réunissant plus de 10.000 participants. Celui-ci entend mobiliser largement élus, militants et sympathisants du parti dans la région.