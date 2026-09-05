Politique

Lekjaa, El Mansouri et Bensaid à Dakhla pour le grand rassemblement du PAM

El Mansouri, Lekjaa et Bensaid à Dakhla pour le grand rassemblement du PAM. (S.Bouamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 05/09/2026 à 15h20

VidéoChants hassanis, hospitalité sahraouie et foules nombreuses... Dakhla a réservé ce samedi un accueil triomphal à Fouzi Lekjaa, Fatima Ezzahra El Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid, accompagnés des cadres du parti.

Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a conduit les rangs des personnes venues accueillir la délégation du «Tracteur». Celle-ci comprenait la coordinatrice de la direction collégiale Fatima Ezzahra El Mansouri, Fouzi Lekjaa et Mohamed Mehdi Bensaid, accompagnés de parlementaires du parti et de membres de son bureau politique.

Les chants du patrimoine hassani et les rituels de l’hospitalité sahraouie ont accompagné le cortège dès les premiers instants de son arrivée. Des foules nombreuses ont afflué des différents coins de la province pour exprimer leur soutien à cette étape organisationnelle importante.

Pour rappel, après Fès, Séfrou et Berkane, le PAM a mis le cap sur Dakhla, où il tient ce samedi 5 septembre un grand rassemblement réunissant plus de 10.000 participants. Celui-ci entend mobiliser largement élus, militants et sympathisants du parti dans la région.

Par Souilme Bouaamoud
Le 05/09/2026 à 15h20
#PAM#Fouzi Lekjaa#Fatima Ezzahra El Mansouri#Mehdi Bensaid

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