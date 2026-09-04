PAM: à Dakhla, un rassemblement de plus de 10.000 participants pour afficher ses ambitions dans le Sud

Le PAM tiendra samedi, 5 septembre à Dakhla un grand rassemblement politique, avec la participation de plusieurs figures de la direction du parti et du président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat. (S.Bouaamoud/Le360).

De Fès à Séfrou en passant par Berkane, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) poursuit l’activation de son dispositif organisationnel et communicationnel, à travers une tournée politique qui met désormais le cap sur le Sud. Le parti s’apprête en effet à tenir une grande rencontre de communication à Dakhla, une étape chargée de sens au regard de la symbolique de la ville et de son poids dans le paysage politique et régional.

Le rendez-vous est fixé au samedi 5 septembre. La commission préparatoire compte faire de cette étape l’un des temps forts de la tournée, après avoir finalisé l’organisation d’un rassemblement qui réunira plus de 10.000 participants. Celui-ci entend mobiliser largement élus, militants et sympathisants du parti dans la région.

Cette échéance se tiendra en présence de figures de proue du parti, à leur tête Fouzi Lekjaa, Yanja El Khattat, Fatima Ezzahra El Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid, aux côtés de plusieurs membres du bureau politique, dans une configuration qui réunit la direction centrale du parti avec ses acteurs locaux et régionaux.

Toutefois, l’étape de Dakhla ne se résume ni à l’ampleur de la présence attendue, ni aux noms des dirigeants qui y prendront part. Elle renvoie surtout aux mutations qu’a connues la carte politique de la région, au premier rang desquelles figure le ralliement de Yanja El Khattat, président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, aux rangs du PAM.

Ce ralliement confère à la rencontre une dimension politique particulière. En effet, Yanja El Khattat n’est pas un simple nouvel arrivant au sein du parti, mais un élu à la tête de l’une des régions à la spécificité politique et stratégique marquée, ce qui place sa présence à ce rassemblement au centre de l’attention et au cœur du message que le PAM entend lancer depuis Dakhla.

Une étape à forte portée politique

Pour le parti, l’étape de Dakhla apparaît comme une occasion de démontrer son implantation organisationnelle et électorale dans le Sud, et de montrer sa capacité à réunir en un seul rassemblement les élus et sympathisants de la région, à un moment où la scène politique se prépare à une échéance électorale qui impose aux partis un niveau de mobilisation et de préparation accru.

Si les étapes de Fès, Séfrou et Berkane ont permis d’affirmer la présence du parti dans plusieurs régions du Royaume, celle de Dakhla confère à la tournée une dimension géographique et politique particulière. En se rendant dans l’extrême Sud pour y tenir un rassemblement d’envergure, en présence du président de la région et de plusieurs dirigeants nationaux, le parti fait de cette escale un rendez-vous à part.

L’enjeu ne se limite pas au nombre de participants, soulignent les organisateurs, mais porte également sur les messages politiques et organisationnels que la rencontre est appelée à produire, ainsi que sur la manière dont le parti entend se présenter au sein de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en particulier après le ralliement de plusieurs élus à ses rangs.

Lire aussi : Engagements, budgets et schéma de financement: tout savoir sur le programme électoral du PAM version Fouzi Lekjaa

Avec plus de 10.000 participants annoncés, le PAM entend faire de Dakhla une vitrine de sa force de mobilisation, tandis que les regards resteront tournés vers Yanja El Khattat, qui s’impose comme l’un des nouveaux visages marquants du paysage partisan dans la région, et vers les prises de position que la direction du parti formulera depuis le cœur du Sahara marocain.

Ainsi, Dakhla ne constitue plus une simple étape parmi d’autres au sein d’une tournée de communication, mais devient un véritable test de la capacité du PAM à traduire les mutations qu’a connues sa carte politique en présence organisationnelle sur le terrain, et à se construire une nouvelle image dans l’une des régions les plus en vue du paysage national.