Fouzi Lekjaa en superstar à Sefrou: «Notre programme est un contrat avec les Marocains: il nous engage»

Dans le cadre de sa série de rencontres de proximité à travers les différentes provinces du Royaume, le Parti authenticité et modernité a tenu, ce mercredi 2 septembre dans l’après-midi, un rassemblement d’information dans la province de Sefrou. Cet événement a été l’occasion de présenter la vision de la formation politique pour aborder les enjeux sociaux et économiques prioritaires en vue des prochaines échéances électorales.

Prenant la parole devant l’assistance, Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique et de la direction du parti, a souligné que le Maroc a franchi des étapes majeures ces dernières années dans le développement de ses infrastructures, notamment à travers le réseau routier et autoroutier, les grands projets structurants ainsi que les équipements sportifs. Tout en qualifiant ces acquis de source de fierté nationale, il a rappelé qu’ils ne devaient pas masquer la persistance de défis concrets nécessitant des solutions effectives.

Le responsable politique a affirmé que l’amélioration des conditions de vie de la population figure au cœur des priorités du parti. Il a expliqué que sa tournée dans plusieurs régions du pays lui a permis de recueillir directement les attentes des citoyens et d’identifier les difficultés quotidiennes auxquelles ils font face. Dans cette perspective, il a mis en avant le fait que les Marocains aspirent à un enseignement de qualité et à un système de santé à la hauteur de leurs besoins, capable d’offrir des prestations hospitalières dignes afin de consolider la confiance envers les institutions du pays.

Fouzi Lekjaa en campagne, et superstar, à Sefrou, mercredi 2 septembre 2026.

Le programme présenté formule ainsi des propositions précises touchant à des dossiers clés, dont la situation des contractuels, le soutien aux veuves et la révision de l’impôt sur le revenu, tout en prévoyant le doublement de l’aide directe accordée aux bénéficiaires pour la porter de 500 à 1.000 dirhams.

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Pour le dirigeant du PAM, ces engagements ne doivent pas se limiter à de simples promesses électorales, mais s’imposer comme un véritable contrat entre le parti et les citoyens, permettant d’évaluer la responsabilité des élus quant à la réalisation des engagements pris. Cette démarche vise à bâtir le Maroc de 2031 sur les piliers d’une justice sociale et spatiale effectives, garantissant un seuil de vie digne sur l’ensemble du territoire.

En conclusion de son intervention, il a invité les électeurs à se rendre massivement aux urnes le 23 septembre prochain pour porter leur choix sur les candidats qu’ils jugent les plus à même de servir leurs intérêts, au-delà de toute considération partisane exclusive.