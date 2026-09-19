Politique

Législatives. Quartier de L’Océan: l’Istiqlal courtise la classe moyenne

Les militants de l'Istiqlal en opération de séduction au quartier de L'Océan à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2026 à 13h40

VidéoLa défense du pouvoir d’achat et l’amélioration des conditions de vie de la classe moyenne ont constitué les thèmes phares de la campagne électorale du parti de l’Istiqlal à Rabat, dans la circonscription de l’Océan, surnommée circonscription «de la mort».

Dans cette vaste et importante circonscription de la capitale, le député sortant de l’Istiqlal, Abdelillah Bouzidi, vise à décrocher l’un des quatre sièges en jeu, face à des adversaires de taille tels que le ministre Mehdi Bensaïd, l’un des dirigeants du PAM, ainsi que les anciens ministres Mustapha El Khelfi (PJD) et Abdelkrim Benatiq (USFP).

Vendredi, l’Istiqlal a pesé lourd dans cette campagne électorale locale en dépêchant son candidat et secrétaire d’Etat Abdeljabar Rachidi, également président du Conseil national du parti, pour sensibiliser la classe moyenne résidant dans le quartier du Ryad.

Lire aussi : Législatives 2026: Fraqchiya, conflits d’intérêts, inflation... les cibles prioritaires de l’Istiqlal

«Soutenir la classe moyenne et défendre son pouvoir d’achat sont parmi nos priorités et engagements», a déclaré Abdeljabar Rachidi interrogé par Le360. De son côté, Abdelillah Bouzidi, un avocat de carrière, a promis de plaider au parlement, via de nouvelles mesures législatives, pour les intérêts de la classe moyenne qui constitue un important levier économique.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/09/2026 à 13h40
#Rabat#Campagne agricole#Législatives#Istiqlal#PAM#pjd#Parlement#gouvernement#pouvoir d'achat

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