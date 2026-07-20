Politique

Législatives 2026: le ministère de l’Intérieur active des commissions chargées de veiller à la transparence du scrutin

Une réunion s'est tenue ce lundi 20 juillet 2026 au siège du ministère de l'Intérieur pour l'activation d'une commission centrale de suivi des élections pour les législatives 2026.

À deux mois des élections législatives prévues le 23 septembre prochain, le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce lundi 20 juillet 2026, l’activation de la commission centrale et des commissions territoriales chargées du suivi du scrutin. Cette décision, prise en application des hautes instructions royales, a pour objectif de garantir la régularité, la transparence et l’intégrité de l’ensemble du processus électoral, depuis les préparatifs jusqu’à la proclamation des résultats.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 17h27

Les préparatifs s’accélèrent déjà pour les législatives 2026. Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce lundi 20 juillet, l’activation de la commission centrale de suivi des élections ainsi que des commissions territoriales, conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI adressées au ministre de l’Intérieur et au président du ministère public. L’objectif est d’assurer le bon déroulement du scrutin du 23 septembre et veiller à la transparence des différentes étapes du processus électoral.

La commission centrale a été installée à l’issue d’une réunion tenue au siège du ministère de l’Intérieur. En même temps, des commissions provinciales ont été mises en place dans l’ensemble des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume. Des commissions régionales ont également été activées afin d’assurer le suivi et la coordination des travaux menés par les commissions provinciales dans les différentes régions du Royaume.

Une réunion s'est tenue ce 20 juillet 2026 au siège du ministère de l'Intérieur pour l'activation d'une commission centrale de suivi des élections pour les législatives 2026.

Selon le ministère, ces différentes instances auront pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la régularité, la sincérité et l’intégrité des opérations électorales. Leur intervention couvrira l’ensemble du processus, depuis la phase actuelle de préparation jusqu’au jour du vote, en passant par les opérations de dépouillement et la proclamation des résultats.

Le département de l’Intérieur précise que ces commissions exerceront leurs missions dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sans empiéter sur les compétences dévolues aux autorités législatives, judiciaires et administratives.

Lire aussi : Législatives 2026: fermes instructions de Laftit pour garantir le bon déroulement du scrutin

Elles seront également chargées de constater toute infraction liée aux opérations électorales et, lorsque les éléments constitutifs seront réunis, d’engager les procédures d’enquête ou les poursuites judiciaires prévues par la loi.

Dans une démarche participative, la commission centrale pourra également réunir les responsables des partis politiques afin de les informer de l’état d’avancement des préparatifs, de recueillir leurs observations et propositions, et d’examiner toute question liée au bon déroulement du processus électoral.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 17h27
#Politique#Législatives#fraude#dispositif#Ministère de l'Intérieur#Élections

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