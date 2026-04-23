Politique

Le Roi offre un dîner en l’honneur des invités et des participants au SIAM

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) 2026, à Meknès.

Le roi Mohammed VI a offert, jeudi à Mechouar Stinia-Sahrij Souani à Meknès, un dîner en l’honneur des invités et des participants à la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 20h30

Ont notamment pris part à ce dîner, les présidents des deux Chambres du Parlement, des membres du gouvernement, des ministres et responsables africains chargés du secteur agricole, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, le gouverneur de la préfecture de Meknès, ainsi que d’autres hautes personnalités.

À cette occasion, le chef du gouvernement a procédé à la remise de trophées aux douze meilleures unités de production par région, aux douze meilleures unités de production par filière, ainsi qu’aux 16 meilleures contributions aux pôles du SIAM, en reconnaissance de leurs efforts pour le développement du secteur agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/04/2026 à 20h30
#Meknès#SIAM#Agriculture

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