Le Roi offre un dîner en l’honneur des invités et des participants au SIAM

Ont notamment pris part à ce dîner, les présidents des deux Chambres du Parlement, des membres du gouvernement, des ministres et responsables africains chargés du secteur agricole, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, le gouverneur de la préfecture de Meknès, ainsi que d’autres hautes personnalités.

À cette occasion, le chef du gouvernement a procédé à la remise de trophées aux douze meilleures unités de production par région, aux douze meilleures unités de production par filière, ainsi qu’aux 16 meilleures contributions aux pôles du SIAM, en reconnaissance de leurs efforts pour le développement du secteur agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire.