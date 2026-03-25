Société

SIAM 2026: une 18ème édition élargie à 9 jours du 20 au 28 avril

Au stand de Dari Couspate lors de la 17ème édition du SIAM en 2025. (A.Gadrouz/Le360)

70 pays et 1.500 exposants sont attendus à Meknès pour la 18ème édition du SIAM, du 20 au 28 avril 2026. Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, le salon porte sa durée à neuf jours pour traiter de la souveraineté alimentaire et de la production animale, avec le Portugal comme invité d’honneur.

Par La Rédaction
Le 25/03/2026 à 15h28

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra à Meknès du lundi 20 au mardi 28 avril 2026. Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, l’événement adopte cette année le thème «Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire», avec le Portugal comme pays invité d’honneur.

Pour cette 18ème édition, la durée du salon passe de sept à neuf jours afin de répondre au succès croissant de la manifestation. Le Salon ouvrira ainsi ses portes du 20 au 28 avril 2026 pour les professionnels, et du 22 au 28 avril 2026 pour le grand public.

Cette édition met l’accent sur les défis de résilience et les acquis des filières animales, notamment en ce qui concerne la santé, le bien-être animal et la sécurité sanitaire. Le salon abordera également les performances économiques et zootechniques des élevages dans un contexte de recherche de durabilité.

Depuis son lancement, le SIAM s’est imposé comme un carrefour majeur où se rencontrent décideurs, acteurs économiques et partenaires internationaux. Pour 2026, l’ambition est d’accueillir près de 1.500 exposants en provenance de 70 pays et d’organiser plus de 40 conférences thématiques.

Par La Rédaction
Le 25/03/2026 à 15h28
#Maroc#SIAM#Agriculture#Meknès#Maroc-Portugal

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