SIAM 2025: Dari met en avant ses innovations au Salon de l’Agriculture au Maroc

Comme chaque année, Dari Couspate a participé au Salon international de l’agriculture de Meknès, un rendez-vous majeur pour l’entreprise. «Le SIAM est un moment important pour nous. Nous y participons avec fierté chaque année et cette édition a connu une forte affluence, avec des échanges très fructueux avec nos clients et partenaires», souligne Amine Khalil, directeur général délégué de Dari Couspate.

Le salon constitue également une opportunité pour renforcer la proximité avec les clients et mieux comprendre les attentes du marché. «Ces rencontres sont précieuses pour mieux comprendre et anticiper les évolutions de la demande», ajoute-t-il.

Au sein d’un stand particulièrement animé, Dari a mis en avant deux innovations: Baddaz, ou couscous de maïs, inspiré de la culture culinaire amazighe, et un couscous aux cinq céréales, reconnu pour ses apports en fibres et nutriments. «Ces innovations mettent à l’honneur des produits emblématiques du terroir marocain, que nous souhaitons valoriser au Maroc comme à l’international», précise Amine Khalil.

Cette dynamique a été confortée par une reconnaissance: les deux nouveaux couscous ont été récemment élus Produits de l’année 2025 au Maroc. «Cette distinction conforte notre démarche d’innovation continue et nous encourage à poursuivre nos efforts pour répondre aux attentes du consommateur et promouvoir l’excellence du label Made in Morocco», conclut Amine Khalil.