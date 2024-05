SIAM: forte affluence au stand de Dari Couspate

Outre la présentation de ses nouvelles gammes de produits et innovations, l’entreprise a captivé l’attention des visiteurs grâce à des animations interactives de premier plan, mettant en vedette la célèbre Choumicha ainsi que l’équipe nationale de football.

En tant que partenaire et fournisseur officiel de l’équipe nationale de football, Dari a valorisé sa récente association avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en offrant aux visiteurs diverses expériences immersives aux côtés des Lions de l’Atlas. Ces animations ont été particulièrement appréciées, attirant petits et grands, et ont permis aux visiteurs de découvrir les nouveautés de Dari tout en profitant d’un moment divertissant et fort en émotions.