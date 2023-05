SIAM 2023: Dari Couspate récompensé pour la qualité de ses produits

Acteur majeur dans l’industrie du couscous et des pâtes alimentaires, Dari Couspate a été vivement acclamé et récompensé pour la qualité irréprochable de ses produits lors de la 15e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisée du 2 au 7 mai à Meknès.

Cette reconnaissance est le résultat d’un engagement continu envers la qualité et l’innovation. L’entreprise a su conquérir les palais des consommateurs grâce à ses produits authentiques et savoureux, élaborés à partir des meilleures matières premières soigneusement sélectionnées.

Approché par Le360, Amine Khalil, directeur général délégué de Dari Couspate, a indiqué que la participation de son entreprise au SIAM revêt une double importance. Tout d’abord, c’est l’occasion idéale de présenter et de mettre en valeur ses gammes de produits, ses dernières nouveautés et ses innovations.

De plus, cette participation permet au leader du couscous et des pâtes alimentaires d’affirmer sa position en tant que leader du marché, en démontrant son engagement continu envers la satisfaction des clients et la recherche constante de l’excellence.

«Cela offre également une occasion précieuse pour nous de rencontrer les clients et les consommateurs, d’écouter leurs besoins et leurs feedbacks. La présence massive des visiteurs témoigne de l’intérêt suscité par les produits de l’entreprise», a-t-il ajouté.

«Nous sommes extrêmement fiers de partager cette distinction prestigieuse avec nos collaborateurs qui ont contribué à ce succès, mais également avec nos précieux clients et consommateurs. Cette reconnaissance renforce notre détermination à repousser toujours plus loin les limites de l’excellence, à investir davantage dans l’amélioration de la qualité de nos produits et à porter fièrement l’étendard du Made in Morocco. Ce prix nous motive grandement à continuer notre quête incessante de qualité et à placer constamment la satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations», a conclu ce responsable.