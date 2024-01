Dari, partenaire officiel des équipes nationales de football du Maroc

Dans un communiqué, le spécialiste du couscous et de pâtes alimentaires, Dari, annonce avoir conclu un accord de partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), devenant ainsi partenaire officiel et fournisseur des Lions de l’Atlas et de l’ensemble des équipes nationales masculines et féminines.

Ce partenariat repose sur des valeurs communes partagées par Dari et la FRMF, notamment la promotion du savoir-faire marocain, la fierté nationale et un engagement fort envers l’excellence. Il reflète également l’engagement de longue date de ce spécialiste du couscous et de pâtes alimentaires envers le sport national, qui s’étend sur plus de 25 ans. Grâce à cette association, Dari a l’opportunité de promouvoir les bienfaits du sport et d’une alimentation équilibrée.

Lire aussi : SIAM 2023: Dari Couspate récompensé pour la qualité de ses produits

Ce leader national du couscous et des pâtes alimentaires se dit fier de devenir sponsor et fournisseur officiel de la FRMF, tout en soulignant son engagement continu envers le sport national et son désir de soutenir la montée des futures stars du football marocain. Cette collaboration avec les équipes nationales représente une occasion de représenter dignement les couleurs du Maroc sur la scène internationale.