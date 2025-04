Meknès: le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 17ème édition du SIAM

Après les salutations des officiels et des personnalités marocaines, son Altesse royale a été salué par Benjamin Haddad, ministre délégué français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe, dont le pays est l’invité d’honneur de cette 17ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Moulay Rachid a également été salué par des personnalités représentant les pays étrangers invités (Angola, Bénin, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Eswatini, Irak, Libéria, Malawi, Ouganda, Palestine, Sao Tomé-et-Principe et Soudan du Sud), ainsi que par les partenaires au développement (Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture/ICESCO, Organisation arabe pour le développement agricole/OADA et Conseil mondial de l’eau).

Par la suite, le prince héritier Moulay El Hassan a visité le pôle «Régions» du salon, avant de poser pour une photo souvenir avec les présidents des conseils des régions et de visiter les espaces «Eau et irrigation» et «Recherche et Innovation» au pavillon du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le pavillon du Groupe OCP.

Le prince héritier Moulay El Hassan a également visité les Pôles «Sponsors», «Institutionnels », «Agro-alimentaire», «International», «Agri-digital», «Agrofourniture», «Nature et Environnement , «Machinisme», «Produits du terroir», «lntrants d’élevage » et «Élevage».

Installé à la place «Sahrij Souani» sur une superficie de 12,4 hectares, le SIAM-2025 connaît la participation de 70 pays, avec la France en tant qu’invitée d’honneur, un choix qui reflète l’excellence des relations entre les deux pays et le dynamisme qui marque la coopération bilatérale.

Plus de 1.500 exposants sont présents à cette 17ème édition, qui sera marquée par l’organisation de plusieurs conférences scientifiques et tables rondes, avec pour objectif de croiser les expertises et d’explorer des pistes et alternatives concrètes au service d’une agriculture plus résiliente, capable de répondre aux défis climatiques et de préserver l’équilibre de l’écosystème agricole, à même d’assurer une souveraineté alimentaire durable du pays.

Le Salon international de l’agriculture propose aux visiteurs une panoplie de produits et un machinisme agricole de dernière génération, avec pour but de promouvoir la production agricole et animale et de valoriser les secteurs clés de l’économie régionale, dont l’agroalimentaire et son corollaire l’industrie alimentaire.

Au fil des éditions, le SIAM a réussi le pari de se positionner comme l’un des rendez-vous incontournables du secteur agricole en Afrique, et une plate-forme privilégiée de rencontres et d’opportunités de partenariats entre les différents acteurs et opérateurs de l’écosystème.