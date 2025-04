Le Maroc et le Kazakhstan décident la création d’une commission mixte de coopération

Ces deux projets ont été mis en avant ce dimanche à l’occasion d’une rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Kazakhstan, Koshanov Yerlan Zhakanovic, et le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, à Tachkent (Ouzbékistan), en marge de la 150ème Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP).

Le président de l’Assemblée nationale kazakhe a souligné que cette rencontre témoigne de la volonté commune de promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines. Il s’est félicité des résultats «atteints lors de la visite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan au Maroc en février dernier». Cette visite avait abouti à une feuille de route «ambitieuse et multidimensionnelle» destinée à renforcer les liens bilatéraux. Il a également insisté sur «l’importance de tirer profit des positions stratégiques et du potentiel économique du Maroc et du Kazakhstan pour dynamiser les échanges commerciaux et économiques».

Pour sa part, Mohamed Ould Errachid a mis l’accent sur «l’importance de la coopération Sud-Sud et des échanges gagnant-gagnant, véritables mécanismes de complémentarité permettant de répondre aux défis multidimensionnels imposés par le contexte international». Il a exprimé son souhait d’établir une coopération bilatérale approfondie dans des «secteurs stratégiques liés à l’innovation technologique, à la transition énergétique, à l’environnement, au transport et à la logistique». Il a également jugé «nécessaire de renforcer les ponts culturels et civilisationnels entre les deux pays, qui partagent déjà des liens cultuels et culturels forts», notant que l’exemption de visa entrée en vigueur en mars dernier favorisera les échanges culturels, humanitaires et stimulera les flux touristiques dans les deux sens.

Enfin, le président de la Chambre des conseillers a indiqué que le 3ème Dialogue parlementaire Sud-Sud, prévu les 28 et 29 avril au Maroc, constituera une opportunité d’explorer davantage les perspectives de développement des relations parlementaires maroco-kazakhes.

Mohamed Ould Errachid s’est également entretenu avec la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahiba Gafarova. Les deux parties ont salué l’excellence des relations bilatérales, concrétisée par la signature d’accords dans plusieurs domaines et l’exemption de visa entrée en vigueur le 28 août 2024.

Par ailleurs, le chef de la délégation marocaine a tenu des entretiens avec le vice-président du Sénat cambodgien, Ouch Borith. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire et d’approfondir les relations «amicales et séculaires» existantes entre les deux pays.