Chambre des conseillers: la majorité choisit Mohamed Ould Errachid pour remplacer Enaâm Miyara

Mohamed Ould Errachid, membre du Comité exécutif du Parti de l'Istiqlal et élu local à Laâyoune.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 11 octobre, les trois partis de la majorité gouvernementale, le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal, ont annoncé la désignation de Mohamed Ould Errachid, représentant du PI, en tant que candidat à la présidence de la Chambre des conseillers. Il devrait ainsi succéder à un autre istiqlalien, Enaâm Mayara.

«Le courant ne passe plus entre Enaâm Mayara et Nizar Baraka. Ce dernier a refusé de placer trois de ses proches au comité exécutif du parti», nous confie une source bien informée, ajoutant que l’actuel président de la Chambre des conseillers était dans le collimateur du clan Baraka depuis le 18ème congrès du PI, organisé fin avril dernier à Bouznika.

Dans son communiqué, le trio de la majorité gouvernementale explique que la candidature de Mohamed Ould Errachid s’inscrit dans le cadre de l’article 63 de la Constitution, lequel stipule que «le président de la Chambre des conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature».