Le Maroc et le Burundi tracent la voie d’un solide partenariat

Cet engagement a été formalisé par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue burundais, Albert Shingiron, à l’occasion de la tenue de la 1ère session de la commission mixte de coopération entre le Maroc et le Burundi.

Au cours de cette session inaugurale, tenue à Rabat, les deux parties ont signé pas moins de dix mémorandums d’entente et accords dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation, du tourisme, de l’agriculture, des infrastructures et des bourses académiques.

Le ministre marocain a indiqué qu’un conseil mixte d’hommes d’affaires verra prochainement le jour comme instrument de partenariat. «L’ouverture des ambassades respectives du Maroc à Bujumbura et du Burundi à Rabat, et d’un consulat général du Burundi à Laâyoune, capitale du Sahara marocain, ont contribué à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale», ont noté les deux ministres.

Le chef de la diplomatie marocaine a rappelé que le Royaume a récemment pris part, à Bujumbura, à une rencontre consacrée à la vision de développement du Burundi. La coopération marocaine accompagnera la mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse, intitulée «Le Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060». Dans cette perspective, le Maroc accordera une attention particulière à la formation des cadres burundais, en prévoyant notamment l’octroi d’environ 1.500 bourses d’études.

«Il y a deux options, l’une constructive, source de stabilité et qui appelle au dialogue, deux éléments qui sont à la base du développement du continent. La seconde est celle de la cherche du leadership, une quête qui entretient les troubles. L‘Afrique a besoin de crédibilité et de sérieux», a fait part le ministre Nasser Bourita.

S’agissant du Sahara, le ministre marocain a remercié le Burundi pour sa position constante envers l’intégrité territoriale du Maroc. Cette position a été renouvelée par le ministre burundais des Affaires étrangères à Rabat lors de cette première session de la commission mixte de coopération Maroc-Burundi.

Dans un communiqué conjoint, le chef de la diplomatie burundaise a salué «la dynamique internationale impulsée, depuis des années, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’initiative marocaine d’autonomie».

Il a aussi réitéré «la position constante de la République du Burundi en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, réaffirmant le soutien de son pays au plan d’autonomie présenté par le Royaume, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional».

Cette première session de la commission mixte entre Rabat et Bujumbura marque ainsi un tournant décisif dans les relations bilatérales, fondées sur une solidarité africaine agissante et un respect mutuel des souverainetés. À travers une coopération élargie, des engagements concrets et une convergence sur les grandes causes continentales, le Maroc et le Burundi dessinent les contours d’un partenariat stratégique, inscrit dans la durée. Un partenariat qui fait le choix du pragmatisme, de l’investissement dans l’humain et de l’adhésion à une vision partagée du développement et de la stabilité en Afrique, que partagent les deux pays frères.