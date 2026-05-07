Le Maroc et la Zambie décident de renforcer leur partenariat bilatéral

Le Maroc et la Zambie ont affiché, jeudi à Rabat, leur volonté commune d’insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat bilatéral, à la faveur d’une convergence de vues sur plusieurs dossiers stratégiques. Cet engagement a été réaffirmé à l’issue d’entretiens entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue zambien Mulambo Haimbe, en visite officielle au Maroc.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la diplomatie zambienne a souligné la détermination des deux pays à hisser leur coopération à un niveau supérieur, en cohérence avec les orientations stratégiques impulsées par Mohammed VI et le président Hakainde Hichilema.

Dans cette perspective, les deux parties ont convenu de tenir la deuxième session de la Commission mixte de coopération à Lusaka, afin d’opérationnaliser les axes de collaboration dans des secteurs prioritaires tels que l’énergie, les minéraux stratégiques, les industries extractives, les hydrocarbures, l’éducation, la santé et l’agriculture, dans une logique de partenariat mutuellement bénéfique.

Le responsable zambien a, par ailleurs, insisté sur l’importance de la mise en œuvre du mémorandum d’entente conclu avec OCP Africa, qui vise à renforcer les capacités agricoles, à générer des opportunités d’emploi et à consolider le positionnement de la Zambie dans la chaîne de valeur des engrais.

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Sur le plan sécuritaire, la Zambie a exprimé son intérêt pour un renforcement de la coopération avec les services de sécurité marocains, notamment dans la perspective de l’organisation de grands événements. Elle a également salué l’expertise du Royaume en matière de désarmement, en sa qualité de présidente, pour l’année 2026, de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel.

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie zambienne a mis en avant «l’interaction active et constructive du Maroc» au sein de la Convention d’Ottawa.

Enfin, s’agissant de la question de l’intégrité territoriale, la Zambie a réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, tout en réaffirmant son appui à l’initiative marocaine d’autonomie, qu’elle considère comme «la seule solution crédible, sérieuse et réaliste».