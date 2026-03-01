Politique

Le Maroc et la Finlande renforcent leur partenariat politique et économique

Elina Valtonen, ministre des Affaires étrangères finlandaise et Nasser Bourita, son homologue marocain.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/03/2026 à 20h26

VidéoLors d’une visite officielle à Rabat ce dimanche, la ministre finlandaise de la diplomatie, Elina Valtonen, et le Maroc ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat politique et économique.

Cette feuille de route a été approfondie lors d’entretiens positifs entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue finlandaise, portant sur un bilan satisfaisant de la coopération bilatérale.

Les discussions ont également abordé des questions d’actualité, notamment la situation à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que les agressions de l’Iran contre les pays du Golfe. Sur le plan économique, Nasser Bourita s’est félicité de la progression des échanges, rappelant l’implantation de 40 entreprises finlandaises au Maroc, et a annoncé la visite prochaine d’une délégation commerciale marocaine à Helsinki.

Lire aussi : Sahara. «Une solution des plus réalisables»: la Finlande appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Le secteur de la sécurité, incluant la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine, a aussi été évoqué. Par ailleurs, le Maroc a exprimé son soutien à la candidature de la Finlande au Conseil de sécurité de l’ONU.

De son côté, Elina Valtonen a souligné que l’IA, internet et le G5 étaient au cœur des échanges. Elle a également réitéré le soutien de la Finlande au plan d’autonomie marocain, le considérant comme une base sérieuse et crédible pour régler le différend du Sahara occidental. Les deux ministres ont salué la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité et réaffirmé leur appui aux efforts de l’ONU pour une solution politique juste, durable et acceptable à la question du Sahara marocain. À cette occasion, la Finlande «a réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc», le considérant comme «une base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable».

#Finlande#partenariat#échanges commerciaux#accord

