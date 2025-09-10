Diplomatie parlementaire: Rachid Talbi Alami attendu en Finlande

À l’invitation de son homologue Halla-Aho Jussi Kristian, Rachid Talbi entame une visite en Finlande pour renforcer les relations entre les deux pays et promouvoir l’échange d’expérience. Les entretiens porteront également sur le développement du partenariat entre les institutions législatives des deux pays et la consolidation des concertations bilatérales au niveau des organisations internationales.

À Helsinki, le président de la Chambre profitera de l’occasion pour aborder la question du Sahara marocain. Il offrira un aperçu historique du dossier et présentera l’initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution à ce conflit régional créé par la junte d’Alger.

Lors de son déplacement, Rachid Talbi Alami sera accompagné des chefs des groupes parlementaires du PPS, Rachid Hamouni et du RNI, Mohamed Chouki.

Pour rappel, le président du parlement finlandais avait effectué une visite similaire à Rabat en 2024.