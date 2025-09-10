Politique

Diplomatie parlementaire: Rachid Talbi Alami attendu en Finlande

Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. DR

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, entame ce jeudi une visite de travail de trois jours en Finlande.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/09/2025 à 13h00

À l’invitation de son homologue Halla-Aho Jussi Kristian, Rachid Talbi entame une visite en Finlande pour renforcer les relations entre les deux pays et promouvoir l’échange d’expérience. Les entretiens porteront également sur le développement du partenariat entre les institutions législatives des deux pays et la consolidation des concertations bilatérales au niveau des organisations internationales.

À Helsinki, le président de la Chambre profitera de l’occasion pour aborder la question du Sahara marocain. Il offrira un aperçu historique du dossier et présentera l’initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution à ce conflit régional créé par la junte d’Alger.

Lors de son déplacement, Rachid Talbi Alami sera accompagné des chefs des groupes parlementaires du PPS, Rachid Hamouni et du RNI, Mohamed Chouki.

Pour rappel, le président du parlement finlandais avait effectué une visite similaire à Rabat en 2024.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/09/2025 à 13h00
#Rachid Talbi Alami#Parlement#Finlande#Coopération

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Cinquantième Assemblée parlementaire de la francophonie: Rachid Talbi Alami reçu à l’Élysée

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union pour la Méditerranée: le Maroc représenté par Rachid Talbi Alami au 9ᵉ sommet de l’Assemblée parlementaire

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rachid Talbi Alami reçoit une délégation du congrès américain conduite par Ronny Jackson

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union parlementaire africaine. La souveraineté territoriale et la sécurité alimentaire, les priorités de Rachid Talbi Alami

Articles les plus lus

1
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
2
Inaugurer, c’est bien, entretenir, c’est mieux
3
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
4
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
5
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
6
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
7
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
8
Sans famille
Revues de presse

Voir plus