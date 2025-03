La Finlande reste le pays le plus heureux au monde, les États-Unis chutent

La Finlande reste le pays le plus heureux du monde pour la huitième année consécutive selon le Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report), réalisé sous l’égide de l’ONU et publié ce jeudi, qui place les États-Unis à leur classement le plus bas jamais enregistré.

Les États-Unis sont tombés à la 24ème place, leur pire score depuis la première publication du rapport en 2012, où ils avaient figuré au 11ème rang, leur meilleur classement. Le rapport analyse le comportement de populations dans le monde entier en 2022-2024, et n’est donc pas lié aux bouleversements dus au retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Partager ses repas «est fortement lié au bien-être», écrivent les auteurs, notant que «le nombre de personnes dînant seules aux États-Unis a augmenté de 53% au cours des deux dernières décennies». En 2023, environ un Américain sur quatre a déclaré avoir pris tous ses repas seul la veille, selon le rapport. «Le nombre croissant de personnes qui mangent seules est l’une des raisons de la baisse du bien-être aux États-Unis», souligne-t-il.

Les États-Unis sont également l’un des rares pays à connaître une augmentation des «décès par désespoir» (suicide ou consécutif à l’absorption excessive d’alcool, de drogues...) à un moment où ces décès sont en baisse dans la majorité des pays.

Un extrait du classement du World Happiness Report.

Les pays nordiques restent tous classés parmi les 10 plus heureux, le Danemark, l’Islande et la Suède talonnant la Finlande, qui a légèrement creusé l’écart avec le Danemark, son dauphin. Pendant ce temps, le Costa Rica et le Mexique sont entrés pour la première fois dans le top 10, respectivement en sixième et dixième position.

L’Afghanistan, en proie à une catastrophe humanitaire depuis que les talibans ont repris le contrôle en 2021, s’est une fois de plus classé comme le pays le plus malheureux du monde. Le Maroc n’arrive qu’à la 112ème place (reculant de 5 positions en comparaison avec le rapport 2024), devançant des pays comme la Tunisie (113ème), l’Inde (118ème) et l’Égypte (135ème).

Un extrait du classement du World Happiness Report. (Gallup)

Le classement du bonheur est basé sur une moyenne sur trois ans des évaluations personnelles de la satisfaction dans la vie, ainsi que sur le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la corruption.

«Relativement satisfaits»

«Il semble que les Finlandais soient relativement satisfaits de leur vie. La démocratie fonctionne bien, nous avons des élections libres, la liberté d’expression, et de faibles niveaux de corruption» qui contribuent au «bien-être national», affirme Frank Martela, professeur assistant spécialisé dans la recherche sur le bien-être et le bonheur à l’université Aalto d’Espoo, près d’Helsinki. En outre, les pays nordiques disposent tous de systèmes de protection sociale relativement solides, avec des congés parentaux, des allocations chômage et des soins de santé pour la plupart universels.

Dans leur rapport de cette année, les auteurs disent avoir de nouvelles preuves que les actes de générosité et la croyance en la gentillesse des autres sont «des prédicteurs significatifs du bonheur, encore plus que le fait de gagner un salaire plus élevé».