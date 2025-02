Soft Power: le Maroc au top 50 mondial

Le Maroc a conforté sa position parmi les nations les plus influentes du monde en se classant au 50ème rang du Global Soft Power Index 2025, un classement prestigieux établi par le cabinet britannique Brand Finance, selon le magazine Challenge. Cette reconnaissance souligne le rôle croissant du Royaume sur la scène internationale, consolidant sa position de leader en Afrique du Nord et le plaçant parmi les nations les plus influentes du continent africain.

L’analyse détaillée de Brand Finance met en lumière les avancées significatives du Maroc dans plusieurs indicateurs clés. L’indice «Science et Éducation» a connu une ascension remarquable de onze places, illustrant les progrès du pays dans l’innovation, la recherche scientifique et la formation académique. Par ailleurs, l’indice «Personnes et Valeurs», qui mesure des critères tels que la générosité, la tolérance et l’inclusivité, s’est amélioré de six places, témoignant de l’ouverture et de la diversité culturelle du Royaume.

Le Maroc a également enregistré des progrès notables dans les catégories «Médias et Communication» ainsi que «Gouvernance», chacune ayant gagné deux places. Cette évolution positive reflète les efforts du pays en matière de transparence, de stabilité institutionnelle et de développement des infrastructures médiatiques.

À l’échelle internationale, les États-Unis conservent leur position de leader, suivis par la Chine et le Royaume-Uni. Le Japon et l’Allemagne complètent le top 5, confirmant la domination des grandes puissances économiques et diplomatiques dans ce classement.

Le Global Soft Power Index évalue l’influence des nations à travers plusieurs indicateurs de performance, notamment les affaires et le commerce, la gouvernance, les relations internationales, le patrimoine culturel, les médias et la communication, l’éducation et les sciences, ainsi que les valeurs sociétales.

Ce classement repose sur une méthodologie rigoureuse combinant des enquêtes de terrain et des entretiens avec des experts internationaux. Pour l’édition 2025, Brand Finance s’est appuyé sur les réponses de plus de 170.000 participants issus de plus de 100 marchés à travers le monde. Chaque nation est évaluée sur 55 critères distincts et classée parmi les 193 États membres des Nations unies.

Le concept de «soft power» tel que défini par Brand Finance repose sur la capacité d’un pays à influencer les préférences et comportements des acteurs internationaux grâce à l’attraction et à la persuasion, plutôt que par la contrainte. Cette approche met en exergue l’importance croissante de la diplomatie culturelle, du rayonnement académique et du leadership éthique dans le positionnement des nations sur l’échiquier mondial.

Le Maroc, en consolidant sa position dans le Global Soft Power Index 2025, confirme son rôle d’acteur influent sur la scène internationale. Ses avancées dans des domaines clés tels que l’éducation, la science, la culture et la gouvernance témoignent de son engagement en faveur d’un soft power constructif et porteur de valeurs universelles.