Sahara marocain: Rachid Talbi Alami salue la Finlande pour son soutien à l’autonomie

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, accompagné de la délégation parlementaire et de responsables du Parlement finlandais.

En visite de travail à Helsinki, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a remercié la Finlande pour son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie concernant le Sahara, lors d’un entretien avec son homologue finlandais Jussi Halla-aho.

Au cours de leur rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations d’amitié entre le Maroc et la Finlande, en soulignant leur attachement aux droits de l’Homme et aux valeurs de démocratie et de liberté.

Au cours de sa visite, le président de la Chambre des représentants et sa délégation de députés ont rencontré plusieurs responsables finlandais. Ils ont profité de l’occasion pour présenter les grandes réformes du Maroc en matière de protection sociale, de santé, d’énergie, d’agriculture, de sécurité alimentaire et de réforme du Code de la famille.

À cette occasion, la délégation marocaine a exposé les initiatives de Sa Majesté le Roi en faveur du continent africain, en particulier l’Initiative Atlantique et son impact positif sur le développement de l’ensemble des pays et des peuples de la région.

Ont également pris part aux discussions l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Chouki, le président du groupe du Rassemblement national des indépendants, ainsi que Rachid Hammouni, président du groupe du Progrès et du Socialisme.