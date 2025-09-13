Politique

Sahara marocain: Rachid Talbi Alami salue la Finlande pour son soutien à l’autonomie

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, accompagné de la délégation parlementaire et de responsables du Parlement finlandais.

À Helsinki où il effectue une visite de travail, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a salué la Finlande pour son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre la question du Sahara marocain.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 13/09/2025 à 19h13

En visite de travail à Helsinki, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a remercié la Finlande pour son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie concernant le Sahara, lors d’un entretien avec son homologue finlandais Jussi Halla-aho.

Au cours de leur rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations d’amitié entre le Maroc et la Finlande, en soulignant leur attachement aux droits de l’Homme et aux valeurs de démocratie et de liberté.

Au cours de sa visite, le président de la Chambre des représentants et sa délégation de députés ont rencontré plusieurs responsables finlandais. Ils ont profité de l’occasion pour présenter les grandes réformes du Maroc en matière de protection sociale, de santé, d’énergie, d’agriculture, de sécurité alimentaire et de réforme du Code de la famille.

À cette occasion, la délégation marocaine a exposé les initiatives de Sa Majesté le Roi en faveur du continent africain, en particulier l’Initiative Atlantique et son impact positif sur le développement de l’ensemble des pays et des peuples de la région.

Ont également pris part aux discussions l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Chouki, le président du groupe du Rassemblement national des indépendants, ainsi que Rachid Hammouni, président du groupe du Progrès et du Socialisme.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 13/09/2025 à 19h13
#Finlande#Sahara#Autonomie

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain et stabilité régionale

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara. Washington presse l’ONU d’avancer sur le plan d’autonomie marocain

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara. Les États-Unis à Staffan de Mistura: l’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Appui du Portugal au Maroc sur le Sahara: piqué au vif, Alger s’agite en silence

Articles les plus lus

1
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
2
4.000 pharmacies au bord de la faillite
3
Mohammedia: plus de 50% des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II déjà réalisés
4
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
5
Évasion spectaculaire de sept enfants en Algérie: l’armée tente laborieusement de se disculper
6
Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française
7
Inaugurer, c’est bien, entretenir, c’est mieux
8
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
Revues de presse

Voir plus