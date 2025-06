La réforme des caisses de retraite devra encore patienter, selon le gouvernement

La réforme des caisses de retraite reste inscrite à l’ordre du jour, mais sa mise en œuvre n’est pas encore d’actualité. Devant les parlementaires, ce lundi, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a annoncé qu’une commission nationale se penchera prochainement sur le dossier.

Répondant à une question, la ministre a tenu à clarifier les choses, affirmant que la question des retraites ne devait faire l’objet ni de surenchères, ni d’instrumentalisation politique.

Elle a précisé que, lors du dernier round du dialogue social, en avril dernier, un accord a été conclu avec les centrales syndicales sur le fait que «la meilleure manière d’ouvrir ce dossier dans les jours à venir est de tenir une réunion du comité national chargé des retraites».

Dans les jours prochains, a ajouté Nadia Fettah, sera annoncée «la première réunion de ce comité. Cela ne signifie pas qu’il existe une solution toute prête, et nous ne voulons pas présenter une offre préconçue par ce gouvernement, même si tous les experts, ainsi que les organismes d’assurance et de protection sociale, et toutes les études techniques reconnaissent que ce dossier nécessite du temps et une discussion approfondie».

La ministre a également souligné que «le débat s’ouvrira dans le cadre du comité national dans les prochains jours, alors qu’un comité technique travaillera en parallèle». Elle a exprimé le souhait de voir toutes les parties prenantes assumer leurs «responsabilités partagées» en œuvrant à travers ce comité technique. Car, selon elle, «les retraités souffrent aujourd’hui, et pour ceux qui prendront leur retraite demain, nous voulons leur garantir une pension durable à l’avenir».

De son côté, le député du PAM, Mohamed Hjira, a vivement critiqué l’approche adoptée par le précédent gouvernement, l’accusant d’avoir réduit la réforme des retraites à deux leviers: «La hausse de l’âge de départ à la retraite et l’augmentation des cotisations». Or, a-t-il insisté, «il faut prioriser la gouvernance et se demander comment assurer la pérennité des pensions».

Selon plusieurs observateurs, la réforme tant attendue des caisses de retraite ne devrait pas voir le jour au cours de ce mandat.