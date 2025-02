Retraites: l’épuisement des réserves financières de la CMR repoussé à 2031 au lieu de 2028

Le conseil d’administration de la Caisse marocaine des retraites (CMR) s’est réuni, jeudi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Dans son discours d’ouverture, la ministre a souligné que le gouvernement reste engagé pour traiter la réforme du secteur de la retraite dans le cadre d’un système à deux pôles (public et privé), tout en renforçant la gouvernance de ce système, et ce, de manière consensuelle afin d’assurer sa pérennité et sa durabilité, en préservant les droits des affiliés et des retraités, indique un communiqué de la CMR.

Elle a noté, également, l’impact positif de l’augmentation des salaires des fonctionnaires, dans le cadre du dialogue social, sur l’équilibre financier du régime des pensions civiles, ce qui lui a assuré des ressources financières supplémentaires permettant ainsi de retarder la date d’épuisement de ses réserves financières de 3 années, soit 2031 au lieu de 2028.

Ainsi, elle a rappelé la décision d’exonérer définitivement les retraités de l’impôt sur le revenu, une mesure qui permettra l’amélioration des pensions de plus de 150.000 bénéficiaires des régimes de pensions civiles et militaires, confirmant l’intérêt accordé par le gouvernement à cette catégorie de citoyens.

À cette occasion, elle a salué la mise en œuvre des recommandations issues de l’auto-évaluation des travaux du conseil d’administration et de ses comités, tout en remerciant les membres du conseil et des comités pour les efforts déployés afin de renforcer la position de l’institution dans le système national de protection sociale.

Au cours de cette réunion, le conseil d’administration a pris connaissance du bilan positif de l’exécution du plan d’actions de la CMR et de ses engagements inscrits dans le contrat-programme signé avec l’État, dont le taux d’exécution a atteint 87% en 2024, avec la réalisation de la plupart des objectifs stratégiques définis, et ce, conformément aux indicateurs de performance établis.

Le conseil a également examiné la nouvelle vision stratégique de la Caisse marocaine des retraites pour la période 2025-2027 qui ambitionne de confirmer son rôle en tant qu’acteur de référence pour une retraite publique innovante, agile et durable.

Cette stratégie, fondée sur quatre axes principaux, vise à redéfinir l’expérience client selon une approche Client-Centric innovante et omnicanale, à consolider la position de la caisse en tant qu’investisseur institutionnel engagé et innovant et à renforcer la culture de la performance et de l’excellence opérationnelle, ainsi que son engagement en faveur de la bonne gouvernance et de la responsabilité sociétale.

Pour concrétiser ces orientations stratégiques, la CMR s’appuiera sur trois Enablers essentiels à savoir le développement des compétences et l’intelligence collective, l’innovation et les nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services et une coopération étroite avec ses partenaires nationaux et internationaux.

À la fin, le conseil a approuvé le plan d’actions stratégique de la Caisse marocaine des retraites au titre de la période 2025-2027, le budget de la caisse et son plan d’actions au titre de l’année 2025 ainsi que tous les projets de décisions.