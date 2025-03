Comment se décline la fin de l’IR sur les pensions de retraite

Le Maroc entame une réforme significative de l’impôt sur le revenu (IR) appliqué aux pensions de retraite. Intégrée à la Loi de Finances 2025, cette initiative vise à réduire progressivement la charge fiscale des retraités et à améliorer leur pouvoir d’achat. À terme, elle aboutira à une exonération complète des pensions issues des régimes de retraite de base.

À l’heure actuelle, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique, les pensions de retraite sont soumises à l’IR selon un barème progressif, avec un abattement de 70% sur les revenus annuels inférieurs à 168.000 dirhams et de 40% au-delà. Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, un premier allègement fiscal a été instauré avec une réduction de 50% de l’IR appliqué aux pensions et rentes viagères des régimes de base. Cette exonération sera totale dès le 1er janvier 2026.

Seules les pensions relevant des régimes de retraite de base bénéficieront de cette exonération, notamment le régime des pensions civiles et militaires, le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et les autres organismes marocains de retraite régis par la législation en vigueur, lit-on.

En revanche, les régimes complémentaires resteront soumis à l’IR. Cela concerne la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), le régime complémentaire du RCAR, le régime de retraite complémentaire CMR-ATTAKMILI et les autres dispositifs d’épargne retraite volontaire offrant des pensions complémentaires.

Les retraités percevant des pensions en provenance de l’étranger continueront également à être imposés, avec toutefois une réduction de 80% de l’impôt dû, à condition que les montants soient transférés et convertis en dirhams non convertibles, précise le magazine.

Dès 2026, les retraités dont les revenus proviennent exclusivement de pensions exonérées d’IR ne seront plus tenus de déposer une déclaration annuelle de revenu global. Cette mesure s’appliquera également aux retraités dont le total des pensions complémentaires ne dépasse pas 40.000 dirhams par an.