Les syndicats vent debout contre la réforme des retraites

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des finances.. DR

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, n’aurait pas réussi à présenter la proposition gouvernementale relative aux réformes des retraites aux centrales syndicales, représentées au niveau de l’institution du dialogue social et du Parlement.

Et ce, en raison d’un refus catégorique de la part des syndicats, qui avaient fait savoir à la ministre qu’ils rejetaient toute proposition de réforme des régimes de retraite ne servant pas les acquis des fonctionnaires du secteur public et des travailleurs du privé, relaie Assabah de ce mardi 18 février.

D’après les sources du quotidien, «les syndicats avaient déclaré à la ministre et à des membres du gouvernement leur refus de ce qu’ils ont qualifié de «triangle maudit», à savoir l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans, la revue à la hausse des cotisations salariales et la baisse des pensions de retraite». Autant dire, fait remarquer le quotidien, qu’«il y a un blocage».

Les mêmes sources ont également confirmé que «les centrales syndicales, à savoir l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération démocratique du travail (CDT) et la Fédération démocratique du travail (FDT), n’ont reçu aucune invitation de la part du gouvernement au sujet d’une proposition concernant la réforme des régimes de retraite, alors que la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, avait déclaré, en décembre dernier, le lancement d’un round de dialogue, en janvier, sur le dossier des retraites, dans la perspective d’en décider en mars prochain, pour être validé au Conseil du gouvernement et transmis, en priorité, à la Chambre des conseillers».

À ce propos, les mêmes sources précisent que «le gouvernement sait pertinemment que le transfert du dossier, après sa validation au niveau du Conseil du gouvernement, directement à la Chambre des conseillers, demandera bien avant des négociations houleuses à l’extérieur de l’Hémicycle et des débats détaillés et profonds autour de chaque article du projet, avec un procès verbal des amendements retenus après un consensus avec les syndicats».